Третий матч подряд "Тоттенхэма" отменён из-за вспышки ковида в команде

Матч 17-го тура чемпионата Англии "Лестер" — "Тоттенхэм" отменён из-за вспышки коронавируса в составе лондонской команды. Об этом пишет Sky Sports.

Любопытно, что вспышка заболевания обнаружена не только у "Тоттенхэма", но и внутри "Лестера". Добавим, что в составе "шпор" коронавирусом заразились восемь футболистов и пять членов персонала команды.