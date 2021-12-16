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Третий матч подряд "Тоттенхэма" отменён из-за вспышки ковида в команде

Ранее "шпоры" должны были встретиться с "Ренном" в Лиге конференций и "Брайтоном" в АПЛ.

16 декабря, 13:10

Тренировка ФК "Тоттенхэм". Фото © ТАСС/AP/Manu Fernandez

Матч 17-го тура чемпионата Англии "Лестер" — "Тоттенхэм" отменён из-за вспышки коронавируса в составе лондонской команды. Об этом пишет Sky Sports.

Любопытно, что вспышка заболевания обнаружена не только у "Тоттенхэма", но и внутри "Лестера". Добавим, что в составе "шпор" коронавирусом заразились восемь футболистов и пять членов персонала команды.

УЕФА перенёс матч Лиги конференций "Тоттенхэм" — "Ренн" из-за вспышки коронавируса

УЕФА перенёс матч Лиги конференций "Тоттенхэм" — "Ренн" из-за вспышки коронавируса

Добавим, что для "Тоттенхэма" это будет третья подряд перенесённая игра. До этого были отложены встречи с "Ренном" в Лиге конференций и "Брайтоном" в АПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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