Третий матч подряд "Тоттенхэма" отменён из-за вспышки ковида в команде
Ранее "шпоры" должны были встретиться с "Ренном" в Лиге конференций и "Брайтоном" в АПЛ.
Тренировка ФК "Тоттенхэм". Фото © ТАСС/AP/Manu Fernandez
Матч 17-го тура чемпионата Англии "Лестер" — "Тоттенхэм" отменён из-за вспышки коронавируса в составе лондонской команды. Об этом пишет Sky Sports.
Любопытно, что вспышка заболевания обнаружена не только у "Тоттенхэма", но и внутри "Лестера". Добавим, что в составе "шпор" коронавирусом заразились восемь футболистов и пять членов персонала команды.
Добавим, что для "Тоттенхэма" это будет третья подряд перенесённая игра. До этого были отложены встречи с "Ренном" в Лиге конференций и "Брайтоном" в АПЛ.
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