Врач гандбольного ЦСКА спас человека на борту самолёта

Команда летела из Уфы после матча с местным клубом "Акбузат", как вдруг на борту лайнера один из пассажиров потерял сознание из-за проблем с сердцем. В результате Крынцилов оказал первую помощь пострадавшему, а после посадки пациент был передан в руки представителей скорой помощи.