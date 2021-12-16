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Врач гандбольного ЦСКА спас человека на борту самолёта

Команда в это время возвращалась в столицу после игры с коллективом из Уфы.

16 декабря, 11:59

Врач гандбольного клуба ЦСКА Артём Крынцилов. Фото © ГК ЦСКА

Врач мужского гандбольного ЦСКА Артём Крынцилов оказал первую помощь человеку прямо на борту самолёта. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Команда летела из Уфы после матча с местным клубом "Акбузат", как вдруг на борту лайнера один из пассажиров потерял сознание из-за проблем с сердцем. В результате Крынцилов оказал первую помощь пострадавшему, а после посадки пациент был передан в руки представителей скорой помощи.

"Лишь часть моей работы": Врач гандбольной команды спас жизнь человеку на борту самолёта

"Лишь часть моей работы": Врач гандбольной команды спас жизнь человеку на борту самолёта

Ранее Лайф рассказывал, как врач гандбольного клуба "Астраханочка" Владимир Плеханов оказался в похожей ситуации и сумел реанимировать пассажирку прямо на борту самолёта Самара – Москва.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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