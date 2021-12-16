Врач гандбольного ЦСКА спас человека на борту самолёта
Команда в это время возвращалась в столицу после игры с коллективом из Уфы.
Врач гандбольного клуба ЦСКА Артём Крынцилов. Фото © ГК ЦСКА
Врач мужского гандбольного ЦСКА Артём Крынцилов оказал первую помощь человеку прямо на борту самолёта. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Команда летела из Уфы после матча с местным клубом "Акбузат", как вдруг на борту лайнера один из пассажиров потерял сознание из-за проблем с сердцем. В результате Крынцилов оказал первую помощь пострадавшему, а после посадки пациент был передан в руки представителей скорой помощи.
Ранее Лайф рассказывал, как врач гандбольного клуба "Астраханочка" Владимир Плеханов оказался в похожей ситуации и сумел реанимировать пассажирку прямо на борту самолёта Самара – Москва.
Футбол. Интересное по теме
Ушедший из "Спартака" Витория может возглавить бразильский клуб
вчера в 11:37
"Как в футбол играл, так и поёт": Бывший муж Бузовой Тарасов выпустил собственную песню, но подписчики этого не оценили
вчера в 10:04
Чемодан, вокзал, Россия: Кокорин получил новый шанс в "Фиорентине", но не сумел им воспользоваться
вчера в 09:53
Комментариев: 0