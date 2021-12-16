"Жалко наш хоккей": Губерниев назвал адекватным решение не допустить Кузнецова на Олимпиаду в Пекин
Ранее стало известно, что один из лучших игроков нашей страны не сможет поехать на Игры в Китай.
Евгений Кузнецов. Фото © ТАСС / ZUMA/ Scott Taetsch
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Лайфом заявил, что ему не жалко хоккеиста Евгения Кузнецова из-за того, что он не сыграет на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России.
"Во-первых, я думаю, что не надо кокаин принимать. Во-вторых, правила Олимпиады - это правила Международной Федерации хоккея, а у него там дисквалификация. Я, честно говоря, другого решения не ожидал. Он совершил серьезную провинность. Он дисквалифицирован. Мне его не жалко. Мне жалко нашу сборную и хоккей, потому что спортсмен такого уровня и кокаин.. Вообще-то дети смотрят и все остальные", — заявил Губерниев.
По мнению комментатора, решение IIHF является адекватным, а самого Кузнецова будет очень не хватать нашей команде на Олимпиаде, ведь он достаточно хороший хоккеист.
Ранее Лайф сообщал, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Евгений Кузнецов не сможет принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Поводом для этого стала его дисквалификация 2019 года из-за следов кокаина в организме.
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