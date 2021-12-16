Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Лайфом заявил, что ему не жалко хоккеиста Евгения Кузнецова из-за того, что он не сыграет на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России.

"Во-первых, я думаю, что не надо кокаин принимать. Во-вторых, правила Олимпиады - это правила Международной Федерации хоккея, а у него там дисквалификация. Я, честно говоря, другого решения не ожидал. Он совершил серьезную провинность. Он дисквалифицирован. Мне его не жалко. Мне жалко нашу сборную и хоккей, потому что спортсмен такого уровня и кокаин.. Вообще-то дети смотрят и все остальные", — заявил Губерниев.

По мнению комментатора, решение IIHF является адекватным, а самого Кузнецова будет очень не хватать нашей команде на Олимпиаде, ведь он достаточно хороший хоккеист.