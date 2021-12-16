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"Жалко наш хоккей": Губерниев назвал адекватным решение не допустить Кузнецова на Олимпиаду в Пекин

Ранее стало известно, что один из лучших игроков нашей страны не сможет поехать на Игры в Китай.

16 декабря, 11:39

Евгений Кузнецов. Фото © ТАСС / ZUMA/ Scott Taetsch

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Лайфом заявил, что ему не жалко хоккеиста Евгения Кузнецова из-за того, что он не сыграет на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России.

"Во-первых, я думаю, что не надо кокаин принимать. Во-вторых, правила Олимпиады - это правила Международной Федерации хоккея, а у него там дисквалификация. Я, честно говоря, другого решения не ожидал. Он совершил серьезную провинность. Он дисквалифицирован. Мне его не жалко. Мне жалко нашу сборную и хоккей, потому что спортсмен такого уровня и кокаин.. Вообще-то дети смотрят и все остальные", — заявил Губерниев.

По мнению комментатора, решение IIHF является адекватным, а самого Кузнецова будет очень не хватать нашей команде на Олимпиаде, ведь он достаточно хороший хоккеист.

Дисквалифицированный из-за кокаина хоккеист Кузнецов не сыграет на Олимпиаде в Пекине

Дисквалифицированный из-за кокаина хоккеист Кузнецов не сыграет на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Евгений Кузнецов не сможет принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Поводом для этого стала его дисквалификация 2019 года из-за следов кокаина в организме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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