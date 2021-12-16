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Дисквалифицированный из-за кокаина хоккеист Кузнецов не сыграет на Олимпиаде в Пекине

В 2019 году Международная федерация хоккея отстранила россиянина на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.

16 декабря, 09:50
<p>Фото © ТАСС / Scott Taetsch / CSM via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Scott Taetsch / CSM via ZUMA Wire

Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил российский хоккеист "Вашингтона" Евгений Кузнецов не сможет принять участие в Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

"Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного", — цитирует главу IIHF РИА "Новости".

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Напомним, Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Взятый во время ЧМ-2019 допинг-тест выявил в организме игрока следы кокаина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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