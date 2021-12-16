Дисквалифицированный из-за кокаина хоккеист Кузнецов не сыграет на Олимпиаде в Пекине

Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил российский хоккеист "Вашингтона" Евгений Кузнецов не сможет принять участие в Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

"Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного", — цитирует главу IIHF РИА "Новости".