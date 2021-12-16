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Бывший тренер сборной России по баскетболу Пашутин покинул "Локомотив-Кубань"

Исполняющим обязанности наставника клуба назначен сербский специалист Бранко Максимович.

16 декабря, 08:36
<p>© БК "Локомотив-Кубань"</p>

© БК "Локомотив-Кубань"

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Евгений Пашутин покинул пост наставника краснодарского клуба "Локомотив-Кубань". Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 52-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен серб Бранко Максимович, работавший в штабе Пашутина.

"Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов. Однако в последнее время — уже довольно продолжительное — "Локо" не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение", — заявил президент "Локомотива-Кубани" Андрей Ведищев.

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Пашутин работал в краснодарском клубе с 2019 года. Ранее он возглавлял сборную России, ЦСКА, казанский УНИКС и саратовский "Автодор".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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