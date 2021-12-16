Бывший тренер сборной России по баскетболу Пашутин покинул "Локомотив-Кубань"

"Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов. Однако в последнее время — уже довольно продолжительное — "Локо" не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение", — заявил президент "Локомотива-Кубани" Андрей Ведищев.