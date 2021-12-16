Бывший тренер сборной России по баскетболу Пашутин покинул "Локомотив-Кубань"
Исполняющим обязанности наставника клуба назначен сербский специалист Бранко Максимович.
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Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Евгений Пашутин покинул пост наставника краснодарского клуба "Локомотив-Кубань". Об этом сообщается на сайте команды.
Контракт с 52-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен серб Бранко Максимович, работавший в штабе Пашутина.
"Мы благодарим Евгения Юрьевича Пашутина за плодотворную работу на протяжении двух с половиной сезонов. Он возглавлял команду в непростое время, связанное с пандемией, и добился определённых успехов. Однако в последнее время — уже довольно продолжительное — "Локо" не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение", — заявил президент "Локомотива-Кубани" Андрей Ведищев.
Пашутин работал в краснодарском клубе с 2019 года. Ранее он возглавлял сборную России, ЦСКА, казанский УНИКС и саратовский "Автодор".
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