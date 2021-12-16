В Сургуте кондуктор выгнала из автобуса на мороз ребёнка, больного ДЦП

В Сургуте кондуктор выгнала из автобуса ребёнка, больного ДЦП, который пропустил свою остановку, потому что водитель проехал мимо неё. О ситуации рассказала мама школьника. Теперь в администрации города организована проверка.

"Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал: "Выходи. Ты не стоял около двери", — написала женщина в "Инстаграме".

Мальчик начал снимать видео, на кадрах кондуктор выгоняет его из салона, замахивается на телефон и пытается вытянуть подростка за руку. В итоге школьник всё же вышел из автобуса.

"Он мне потом сказал: "Ладно, было бы лето. Но на улице мороз –17. За спиной тяжёлый рюкзак, и мне пришлось пешком идти гораздо большее расстояние, чем нужно"... Возможно, эта ситуация так меня затронула, потому что у Славы ДЦП, проблемы с походкой, дефекты речи, и он не всегда может донести свои мысли до другого человека правильно и спокойно", — добавила мама.

Как сообщает Ura.ru, в Администрации Сургута пообещали подробно прокомментировать ситуацию позднее, на данный момент уже организована проверка.