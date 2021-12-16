Сенатор Башкин предложил конфисковывать авто у блогеров — нарушителей ПДД

Авто необходимо конфисковывать у водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения, тех, чьи действия представляют повышенную опасность для общества. Об этом РИА "Новости" заявил сенатор Александр Башкин. Инициативу он предложил распространить в том числе на блогеров-лихачей.

Как пояснил парламентарий, забирать машины нужно лишь у тех, кто представляет серьёзную общественную опасность и многократно нарушал правила.

"Раз не помогают уговоры, не помогают штрафы, не страшит угроза собственной жизни и жизни и безопасности окружающих — значит, такому человеку рано владеть автомобилем и его надо конфисковывать", — отрезал собеседник агентства.

Башкин напомнил, что в последние месяцы в России произошёл целый ряд резонансных аварий с участием блогеров, серьёзно нарушивших законы и ПДД. Сенатор указал, что поведение таких индивидов становится предметом отдельного беспокойства, поскольку они угрожают всё большему числу окружающих. Он убеждён, что помимо ужесточения наказания необходимо вести серьёзную разъяснительную социальную работу.

"Только синергия наказания и разъяснения, убеждения может иметь максимальный эффект", — резюмировал член Совфеда.