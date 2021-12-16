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В Нефтеюганске из-за сообщений о минировании эвакуировали три школы

В образовательных учреждениях работают специалисты-взрывотехники, которые ищут взрывные устройства.

16 декабря, 08:08
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Фото © Pixabay

Три школы в Нефтеюганске эвакуировали из-за угрозы взрыва, передаёт Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что сообщения о минировании появились накануне в мессенджерах.

"Сегодня утром был звонок с сообщениями о том, что три нефтеюганские школы заминированы. На месте работают специалисты-взрывотехники, которые ищут взрывные устройства", — указал собеседник агентства.

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При этом стоит отметить, что в паблике "О, Нефтеюганск" в соцсети "ВКонтакте" опубликован скриншот из телеграм-канала, в котором авторы послания обещают "глобальные приколы завтра в школах Нефтеюганска". Речь идёт именно о тех образовательных учреждениях, в которых сегодня прошли эвакуации.

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестный сообщил о "минировании" более 20 самолётов в аэропорту Шереметьево. При этом эвакуация пассажиров не проводилась, столичная воздушная гавань работала в штатном режиме.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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