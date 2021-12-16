В Нефтеюганске из-за сообщений о минировании эвакуировали три школы

Три школы в Нефтеюганске эвакуировали из-за угрозы взрыва, передаёт Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Отмечается, что сообщения о минировании появились накануне в мессенджерах.

"Сегодня утром был звонок с сообщениями о том, что три нефтеюганские школы заминированы. На месте работают специалисты-взрывотехники, которые ищут взрывные устройства", — указал собеседник агентства.

При этом стоит отметить, что в паблике "О, Нефтеюганск" в соцсети "ВКонтакте" опубликован скриншот из телеграм-канала, в котором авторы послания обещают "глобальные приколы завтра в школах Нефтеюганска". Речь идёт именно о тех образовательных учреждениях, в которых сегодня прошли эвакуации.