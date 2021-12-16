Сандро Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Стоит отметить, что выбор экспертов телеканала "Матч Премьер", болельщиков и экспертов РПЛ был единогласным. Помимо него на награду претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Андрей Талалаев ("Ахмат"), Игорь Осинькин ("Крылья Советов"), Игорь Шалимов ("Урал").

"Динамо" объявило о продлении контракта с главным тренером Шварцем до 2024 года

Добавим, что "Динамо" в этот период одержало четыре победы в пяти матчах, сыграв ещё один вничью. На зимнюю паузу команда ушла на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на два очка.