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Сандро Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

За этот период его подопечные выиграли четыре матча из пяти, ещё в одном сыграли вничью.

16 декабря, 07:56

Фото © ТАСС/Егор Алеев

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги.

Стоит отметить, что выбор экспертов телеканала "Матч Премьер", болельщиков и экспертов РПЛ был единогласным. Помимо него на награду претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Андрей Талалаев ("Ахмат"), Игорь Осинькин ("Крылья Советов"), Игорь Шалимов ("Урал").

"Динамо" объявило о продлении контракта с главным тренером Шварцем до 2024 года

"Динамо" объявило о продлении контракта с главным тренером Шварцем до 2024 года

Добавим, что "Динамо" в этот период одержало четыре победы в пяти матчах, сыграв ещё один вничью. На зимнюю паузу команда ушла на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на два очка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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