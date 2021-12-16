Сандро Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре
За этот период его подопечные выиграли четыре матча из пяти, ещё в одном сыграли вничью.
Фото © ТАСС/Егор Алеев
Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги.
Стоит отметить, что выбор экспертов телеканала "Матч Премьер", болельщиков и экспертов РПЛ был единогласным. Помимо него на награду претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Андрей Талалаев ("Ахмат"), Игорь Осинькин ("Крылья Советов"), Игорь Шалимов ("Урал").
Добавим, что "Динамо" в этот период одержало четыре победы в пяти матчах, сыграв ещё один вничью. На зимнюю паузу команда ушла на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на два очка.
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