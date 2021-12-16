В Пулково задержали иностранца, пытавшегося попасть в Россию по паспорту брата-близнеца

Интересно, что пару лет назад мужчине был закрыт въезд в нашу страну на пять лет. Теперь он попытался обойти запрет, пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Обман раскрылся, на горе-путешественника завели уголовное дело за покушение на незаконное пересечение границы.