В Пулково задержали иностранца, пытавшегося попасть в Россию по паспорту брата-близнеца
В 2019 году мужчине был закрыт въезд в РФ на пять лет. И теперь он попытался обойти запрет, но обман раскрылся.
© ТАСС / Александр Демьянчук
Иностранец попытался попасть в Россию, предъявив на пограничном контроле паспорт брата-близнеца. Инцидент произошёл в аэропорту Пулково, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
Интересно, что пару лет назад мужчине был закрыт въезд в нашу страну на пять лет. Теперь он попытался обойти запрет, пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Обман раскрылся, на горе-путешественника завели уголовное дело за покушение на незаконное пересечение границы.
Ранее Лайф писал, как россиянин пытался вылететь из Минска в Тбилиси по паспорту брата. Свой поступок нарушитель объяснил тем, что срок действия его документа истёк.
Комментариев: 0