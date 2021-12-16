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В Пулково задержали иностранца, пытавшегося попасть в Россию по паспорту брата-близнеца

В 2019 году мужчине был закрыт въезд в РФ на пять лет. И теперь он попытался обойти запрет, но обман раскрылся.

16 декабря, 07:57
<p>© ТАСС / Александр Демьянчук</p>

© ТАСС / Александр Демьянчук

Иностранец попытался попасть в Россию, предъявив на пограничном контроле паспорт брата-близнеца. Инцидент произошёл в аэропорту Пулково, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Интересно, что пару лет назад мужчине был закрыт въезд в нашу страну на пять лет. Теперь он попытался обойти запрет, пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Обман раскрылся, на горе-путешественника завели уголовное дело за покушение на незаконное пересечение границы.

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Ранее Лайф писал, как россиянин пытался вылететь из Минска в Тбилиси по паспорту брата. Свой поступок нарушитель объяснил тем, что срок действия его документа истёк.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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