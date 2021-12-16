Лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре признали футболиста "Зенита" Клаудиньо

Футболист петербургского "Зенита" Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер" проголосовали за Клаудиньо. При этом отдали свои предпочтения вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Также на награду претендовали форвард "Сочи" Матео Кассьерра, хавбек "Ахмата" Даниил Уткин и полузащитник "Динамо" Денис Макаров.

🔝 Клаудиньо – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в ноябре и декабре



✅ Эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за игрока «Зенита», а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/RI3Alz5Rn8 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021

В трёх последних матчах "Зенита" Клаудиньо забил четыре гола. Он по разу отличился в матчах с ЦСКА (2:0) и "Динамо" (1:1), а также оформил дубль во встрече с "Ростовом" (2:2).