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Лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре признали футболиста "Зенита" Клаудиньо

В трёх последних матчах клуба в первенстве он забил четыре гола.

16 декабря, 08:20
<p>© ФК "Зенит"</p>

© ФК "Зенит"

Футболист петербургского "Зенита" Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер" проголосовали за Клаудиньо. При этом отдали свои предпочтения вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Также на награду претендовали форвард "Сочи" Матео Кассьерра, хавбек "Ахмата" Даниил Уткин и полузащитник "Динамо" Денис Макаров.

В трёх последних матчах "Зенита" Клаудиньо забил четыре гола. Он по разу отличился в матчах с ЦСКА (2:0) и "Динамо" (1:1), а также оформил дубль во встрече с "Ростовом" (2:2).

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Ранее Лайф сообщал, что лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре признали наставника "Динамо" Сандро Шварца.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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