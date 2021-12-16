Александра Градского в шоу "Голос" может заменить сын
Обсуждаются и два других варианта. Кто именно сядет в кресло наставника, станет известно в прямом эфире 17 декабря.
Александр Градский в кресле наставника шоу "Голос" © ТАСС / Вадим Тараканов
Создатели российской версии шоу "Голос" обсуждают три варианта замены Александра Градского, который скончался 28 ноября, в музыкальном проекте. По одной из версий, наставника может заменить его сын Даниил. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на собственный источник.
Кроме того, в кресле на заключительных этапах шоу может появиться голограмма музыканта. Отмечается, что такое изображение можно создать с помощью лазерного проектора, технология используется в шоу-бизнесе и на телевидении.
Наиболее очевидным вариантом источник издания называет оставление кресла Александра Борисовича пустым. Участников команды мэтра при таком сценарии, вероятно, распределят между другими наставниками: Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным.
Ранее Лайф рассказывал, что владелец франшизы может лишить российский "Голос" лицензии из-за смерти наставника. Голландский правообладатель ещё никогда не сталкивался с таким положением дел, но оно рушит структуру телепроекта и создаёт неприятный прецедент.
Александр Борисович Градский — музыкант, певец, композитор, без песен которого невозможно представить российский культурный код. В сентябре 2021 года он заболел коронавирусом. Спустя некоторое время казалось, что болезнь отступила, но Градский всё равно чувствовал себя плохо. Реаниматологи боролись за его жизнь в больнице, но вскоре исполнителя не стало. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
Напомним, 26 ноября Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с музыкантом состоялась в театре "Градский холл". Проводить Александра Борисовича в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья артиста: Пелагея, Леонид Агутин, Константин Эрнст, Лев Лещенко, Григорий Лепс и многие другие. Гроб вынесли из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!" присутствующих.
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