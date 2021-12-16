Александра Градского в шоу "Голос" может заменить сын

Создатели российской версии шоу "Голос" обсуждают три варианта замены Александра Градского, который скончался 28 ноября, в музыкальном проекте. По одной из версий, наставника может заменить его сын Даниил. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, в кресле на заключительных этапах шоу может появиться голограмма музыканта. Отмечается, что такое изображение можно создать с помощью лазерного проектора, технология используется в шоу-бизнесе и на телевидении.

Наиболее очевидным вариантом источник издания называет оставление кресла Александра Борисовича пустым. Участников команды мэтра при таком сценарии, вероятно, распределят между другими наставниками: Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным.

Ранее Лайф рассказывал, что владелец франшизы может лишить российский "Голос" лицензии из-за смерти наставника. Голландский правообладатель ещё никогда не сталкивался с таким положением дел, но оно рушит структуру телепроекта и создаёт неприятный прецедент.