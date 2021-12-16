Белорусский Минздрав одобрил использование вакцины "Ковивак"
Более 300 тысяч доз российского препарата уже отправлено во все области республики.
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Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение российской вакцины против коронавируса "Ковивак". Об этом говорится в сообщении ведомства в четверг, 16 декабря. Более 300 тысяч доз уже отправлено во все области республики.
"Эта вакцина, инактивированная, цельновирионная, концентрированная, очищенная, предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний", — отмечено в заключении белорусского Минздрава.
Ранее сообщалось, что научный центр имени Чумакова планирует выпустить в 2022 году 20 миллионов доз вакцины "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции. А в конце ноября стало известно, что центр Чумакова ведёт работу над двумя вакцинами для профилактики ковида на основе штамма "дельта": "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби".
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