В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардным оборотом

В Москве сотрудники полиции выявили преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью с оборотом более миллиарда рублей, двое задержаны. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионные вознаграждения в размере 6,5 процента", — уточнила она.

По словам Волк, преступники пользовались реквизитами и банковскими счетами подконтрольных фиктивных компаний, через которые под видом платы за поставку овощей и фруктов из-за границы перечисляли деньги клиентов.

"По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности — 65 млн рублей", — подчеркнула представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, по которому фигурантам может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящий момент двое подозреваемых задержаны, они находятся под домашним арестом. Волк также добавила, что по адресам проживания злоумышленников и в офисных помещениях при участии росгвардейцев проведено 19 обысков. Изъяты печати, документация, компьютерная техника.