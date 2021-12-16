Медведева рассказала, какая черта характера помогает ей добиваться высоких целей

"Какие у тебя есть сильные и слабые стороны в характере и как они тебе помогают?" "Думаю, это одна и та же черта, если смотреть с разных сторон… Это упрямство. Упрямство мне помогает добиваться моих целей, упрямство помогает отстаивать мою точку зрения", — подчеркнула Медведева.