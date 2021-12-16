Медведева рассказала, какая черта характера помогает ей добиваться высоких целей
По словам спортсменки, иногда она же может ей помешать и привести к ссорам с другими людьми.
© ТАСС / Олег Бухарев
Фигуристка Евгения Медведева в своём инстаграме рассказала подписчикам, какие качество и черта характера помогают ей достигать высоких целей.
"Какие у тебя есть сильные и слабые стороны в характере и как они тебе помогают?" "Думаю, это одна и та же черта, если смотреть с разных сторон… Это упрямство. Упрямство мне помогает добиваться моих целей, упрямство помогает отстаивать мою точку зрения", — подчеркнула Медведева.
Правда, та же черта порой ей, наоборот, мешает. Так, фигуристка подчеркнула, что зачастую из-за своего упрямства она ссорится с другими людьми. Однако эту черту характера она назвала хорошей.
Фигурное катание. Интересное по теме
Возвращение после травмы: Трусова попала в список участниц чемпионата России по фигурному катанию
15 декабря, 10:49
Минус ещё один претендент на Олимпиаду: Фигуристка Усачёва пропустит чемпионат России из-за травмы
15 декабря, 09:38
"Обычный процесс": Косторная рассказала, как получила травму, из-за которой пропустит Олимпиаду в Пекине
15 декабря, 08:09
Комментариев: 0