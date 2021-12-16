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Медведева рассказала, какая черта характера помогает ей добиваться высоких целей

По словам спортсменки, иногда она же может ей помешать и привести к ссорам с другими людьми.

16 декабря, 09:44

© ТАСС / Олег Бухарев

Фигуристка Евгения Медведева в своём инстаграме рассказала подписчикам, какие качество и черта характера помогают ей достигать высоких целей.

"Какие у тебя есть сильные и слабые стороны в характере и как они тебе помогают?" "Думаю, это одна и та же черта, если смотреть с разных сторон… Это упрямство. Упрямство мне помогает добиваться моих целей, упрямство помогает отстаивать мою точку зрения", — подчеркнула Медведева.

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Правда, та же черта порой ей, наоборот, мешает. Так, фигуристка подчеркнула, что зачастую из-за своего упрямства она ссорится с другими людьми. Однако эту черту характера она назвала хорошей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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