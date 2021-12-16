Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что уход из команды стал для него болезненным. Об этом сообщает Sport24 .

В марте 2021 года Гончаренко покинул армейский клуб, в котором провёл более четырёх лет. С апреля он возглавляет "Краснодар".

"На момент ухода мне было очень больно — у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чём не жалею. Жизнь — такая штука, что надо смотреть только вперёд", — сказал Гончаренко.