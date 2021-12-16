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"Не собирался покидать команду": Гончаренко рассказал, что уход из ЦСКА стал для него болезненным

С апреля белорусский специалист возглавляет "Краснодар".

16 декабря, 09:08
<p>© ФК "Краснодар"</p>

© ФК "Краснодар"

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что уход из команды стал для него болезненным. Об этом сообщает Sport24.

В марте 2021 года Гончаренко покинул армейский клуб, в котором провёл более четырёх лет. С апреля он возглавляет "Краснодар".

"На момент ухода мне было очень больно — у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чём не жалею. Жизнь — такая штука, что надо смотреть только вперёд", — сказал Гончаренко.

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В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 30 очками занимает четвёртое место. "Краснодар", набравший 29 баллов, идёт строчкой ниже.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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