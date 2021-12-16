Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов решил пойти по стопам своей экс-супруги и тоже запел. В Сети появился клип на его трек "Мне тебя мало".

Отметим, что видеоролик был выпущен в рамках сотрудничества с медийным клубом "На спорте". Сама композиция была записана в стиле "нежный рэп", а начинается она с детского голоса, вероятнее всего, одной из дочерей футболиста. Правда, подписчики творчество Тарасова не оценили, оставив массу гневных комментариев под роликом.

"Как в футбол играл, так и поёт", — написал Александр Задорин.

"Попадал бы ещё немного в ритм, было бы ещё более-менее...", — подчеркнул _Fredy_W0L4_.

Впрочем, нашлось немало тех, кто, послушав песню, оценил её достаточно высоко.

"Мне очень понравилось. Димон, топи дальше, мы с тобой", — заметил Дмитрий Никитаев.