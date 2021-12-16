НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Как в футбол играл, так и поёт": Бывший муж Бузовой Тарасов выпустил собственную песню, но подписчики этого не оценили

Совсем недавно он приостановил свою профессиональную карьеру, последним клубом в которой был столичный "Велес".

16 декабря, 10:04

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов решил пойти по стопам своей экс-супруги и тоже запел. В Сети появился клип на его трек "Мне тебя мало".

Отметим, что видеоролик был выпущен в рамках сотрудничества с медийным клубом "На спорте". Сама композиция была записана в стиле "нежный рэп", а начинается она с детского голоса, вероятнее всего, одной из дочерей футболиста. Правда, подписчики творчество Тарасова не оценили, оставив массу гневных комментариев под роликом.

"Как в футбол играл, так и поёт", — написал Александр Задорин.

"Попадал бы ещё немного в ритм, было бы ещё более-менее...", — подчеркнул _Fredy_W0L4_.

Впрочем, нашлось немало тех, кто, послушав песню, оценил её достаточно высоко.

"Мне очень понравилось. Димон, топи дальше, мы с тобой", — заметил Дмитрий Никитаев.

Бывший игрок сборной России Тарасов будет выступать за медийный футбольный клуб "На спорте"

Бывший игрок сборной России Тарасов будет выступать за медийный футбольный клуб "На спорте"

Ранее Лайф сообщал, что Дмитрий Тарасов приостановил свою профессиональную карьеру и стал выступать за медийный клуб "На спорте".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1