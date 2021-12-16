"Как в футбол играл, так и поёт": Бывший муж Бузовой Тарасов выпустил собственную песню, но подписчики этого не оценили
Совсем недавно он приостановил свою профессиональную карьеру, последним клубом в которой был столичный "Велес".
Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов решил пойти по стопам своей экс-супруги и тоже запел. В Сети появился клип на его трек "Мне тебя мало".
Отметим, что видеоролик был выпущен в рамках сотрудничества с медийным клубом "На спорте". Сама композиция была записана в стиле "нежный рэп", а начинается она с детского голоса, вероятнее всего, одной из дочерей футболиста. Правда, подписчики творчество Тарасова не оценили, оставив массу гневных комментариев под роликом.
"Как в футбол играл, так и поёт", — написал Александр Задорин.
"Попадал бы ещё немного в ритм, было бы ещё более-менее...", — подчеркнул _Fredy_W0L4_.
Впрочем, нашлось немало тех, кто, послушав песню, оценил её достаточно высоко.
"Мне очень понравилось. Димон, топи дальше, мы с тобой", — заметил Дмитрий Никитаев.
Ранее Лайф сообщал, что Дмитрий Тарасов приостановил свою профессиональную карьеру и стал выступать за медийный клуб "На спорте".
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