Чемодан, вокзал, Россия: Кокорин получил новый шанс в "Фиорентине", но не сумел им воспользоваться Впрочем, тренер "фиалок" Винченцо Итальяно утверждает, что форвард сыграл хорошо. Правда, фанаты команды думают совсем иначе. 16 декабря, 09:53 © ТАСС / EPA / CLAUDIO GIOVANNINI

Поздним вечером 15 декабря случилось по-настоящему историческое событие. Александр Кокорин впервые за почти год попал в стартовый состав своей "Фиорентины". До этого были лишь выходы на замену, а теперь — полноценное появление на поле. Наставник флорентийской команды дал новый шанс россиянину, правда, воспользоваться им он особо-то не сумел. Разбираемся, как отыграл Кокорин и что этот момент может для него значить.

Кокорин впервые пробил в Италии

Немного цифр: в матче Кубка Италии против "Беневенто" ("Фиорентина" победила в нём со счётом 2:1) Кокорин сыграл 76 минут. За это время он нанёс один удар, дал 16 передач (среди них были даже точные), почти 20 раз встретился с мячом и трижды его потерял. По меркам Кокорина — прорыв. Он наконец-то пробил и даже попал в створ. Обещанного, говорят, три года ждут — наш же форвард уложился в 11 месяцев.

Главный для Саши момент матча — выход один на один в первом тайме. Бенасси дал шикарный пас пяткой Кокорину, но переиграть вратаря "Беневенто" россиянин не сумел. И виноват в этом только он сам: Кокорин пробил просто слабо и попал прямо в голкипера. Возможно, если бы ему удалось забить в этом моменте, публика была бы довольна куда больше, нежели сейчас.

По сути, Винченцо Итальяно сдержал своё обещание и дал шанс сыграть всем тем, кто в состав попадает нечасто. Что любопытно, тренер "Фиорентины" действиями Кокорина остался очень даже доволен, несмотря на блёклость его игры и не самый яркий перформанс на поле.

— Нашей целью был выход в следующий раунд, и мы добились успеха. Мы знали, что играть придётся против команды, уверенной в себе, и я думаю, что, несмотря на ротацию состава, мы сыграли хорошо. Антонио Розати давно не проводил полный матч, я его поздравляю. Также хорошо сыграли Алекса Терзич, Марко Бенасси и Александр Кокорин. Мы предоставили игровое время футболистам, которым была необходима практика, — заявил после матча Итальяно.

© ТАСС / Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press

В целом есть и несколько хороших моментов для Александра Кокорина. Попытаемся их выделить: В "Фиорентине" продолжают верить Кокорину и доверять ему. Особенно в те моменты, когда отдых нужен основному нападающему команды — Душану Влаховичу.

Кокорин на суд зрителей предстал в неплохой форме. Свои 76 минут он отыграл достойно в плане самоотдачи. В этом отношении к россиянину точно не может быть претензий.

Нападающий начал одну из голевых атак своей команды. В статистику это особо не вошло, но момент тоже достаточно важный.

Впрочем, можно во всём этом искать и другие сигналы. Кокорин не забил — для нападающего это главное. К тому же очевидна не самая лучшая коммуникация на поле между ним и партнёрами, которые зачастую не могли найти россиянина. Опять же загубленный выход один на один. Как вы можете понять, существенного прогресса в игре Кокорина, к сожалению, нет.

"Кокорин, за тебя стыдно"

Интересно, что на фоне мнения тренера "Фиорентины", который выступление Кокорина назвал хорошим, болельщики были гораздо более резки. У них игра российского нападающего вызвала множество чувств, но все они были не самыми добрыми, мягко скажем.

— Кокорин, ты смешон. За тебя стыдно. Надеюсь, больше никогда не увижу тебя, — написал один из фанатов "Фиорентины".

— За Кокорина неловко. Он ошибается в любом движении, не может помочь команде и даже не пытается прыгать за верховыми мячами. Однажды попытался, но украл шанс у Соттиля. Стыд, — пишет другой поклонник "фиалок".

© ТАСС / Massimo Paolone / LaPresse via ZUMA Press

Вообще, выход Кокорина вызвал большой резонанс не только в нашей стране, но и в Италии. К примеру, именно россиянин попал на афишу матча против "Беневенто". По сути, именно Кокорина перед игрой называли возможным главным её героем. Стать им он не сумел. К слову, даже защитник в этой игре забить сумел, а наш нападающий нет. Всё это может подлить масла в огонь и ещё сильнее повлиять на будущее Кокорина в Италии.

Дадут ли Кокорину новый шанс?

Последние месяцы Кокорина активно сватают куда угодно по направлению из "Фиорентины". В списке возможных вариантов называли и Катар, и Россию. Вчерашнее появление может много значить. С одной стороны — россиянин нужен для таких вот матчей, когда игрокам основы нужно дать отдохнуть. Другой вопрос, что таких игр больше может не быть. Впереди у "Фиорентины" в Кубке Италии встреча с "Наполи". Как вы понимаете, соперников типа "Беневенто" больше не будет.

Вполне возможно, что Кокорин ещё выйдет на поле. Скорее всего, это будет происходить, как и раньше, со скамейки запасных. Сейчас необходимость в Кокорине сохраняется лишь с учётом того, что у "Фиорентины" лишь два центральных нападающих. Душан Влахович летом собирается уходить. Получается, остаётся только Кокорин. Но и он особо не тянет. Россиянину сейчас нужно срочно брать ситуацию под свой контроль.

Другое дело, что с такой игрой шансов больше могут не дать. В "Фиорентину" продолжают активно сватать Борху Майораля из "Ромы", который станет сменщиком Влаховича, да и на роль Кокорина сильно повлияет. Уже зимой россиянин может отправиться на поиски своей команды. Вполне возможно, что именно так и произойдёт. К слову, позвать его к себе готовы "Урал" или же "Уфа". У последних, правда, с финансовым положением и так всё не здорово, а тут ещё столь дорогостоящий игрок.

Судя по всему, главным лозунгом ближайших недель для Кокорина может стать знаменитое: "Чемодан, вокзал...". Направление предстоит выбирать самому, вместе с агентом. Вряд ли "Фиорентина" будет продолжать терпеть нападающего, который губит выходы один на один или же наносит лишь один удар за почти год.

Авторы Шамиль Гаджиев