"Мерседес" отозвал апелляцию на результаты Гран-при, на котором Хэмилтон проиграл чемпионство

Кроме того, команда поздравила пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена с завоеванием первого чемпионского титула.

Команда "Формулы-1" "Мерседес" отозвала апелляцию на результаты последнего этапа Гран-при в Абу-Даби, на котором Льюис Хэмилтон уступил Максу Ферстаппену и не смог стать чемпионом сезона. Заявление опубликовано в твиттере команды.

"Мы приветствуем решение Международной автомобильной федерации о создании комиссии, которая проведёт тщательный анализ произошедшего в Абу-Даби и поспособствует улучшению правил и принятия решений. Мы отзываем апелляцию", — говорится в сообщении.

Кроме того, в команде поздравили Ферстаппена с завоеванием первого чемпионского титула в карьере, а также заметили успехи Хэмилтона и Боттаса и их победу в Кубке конструкторов.