"Мерседес" отозвал апелляцию на результаты Гран-при, на котором Хэмилтон проиграл чемпионство
Кроме того, команда поздравила пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена с завоеванием первого чемпионского титула.
Команда "Формулы-1" "Мерседес" отозвала апелляцию на результаты последнего этапа Гран-при в Абу-Даби, на котором Льюис Хэмилтон уступил Максу Ферстаппену и не смог стать чемпионом сезона. Заявление опубликовано в твиттере команды.
"Мы приветствуем решение Международной автомобильной федерации о создании комиссии, которая проведёт тщательный анализ произошедшего в Абу-Даби и поспособствует улучшению правил и принятия решений. Мы отзываем апелляцию", — говорится в сообщении.
Кроме того, в команде поздравили Ферстаппена с завоеванием первого чемпионского титула в карьере, а также заметили успехи Хэмилтона и Боттаса и их победу в Кубке конструкторов.
Напомним, Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби и впервые в карьере выиграл сезон "Формулы-1". Судьба чемпионства решилась на последнем круге, где голландец обогнал Льюиса Хэмилтона после проведённого рестарта. Сразу после финиша "Мерседес" подал сразу два протеста на результат гонки.
ТАСС / imago images / Nordphoto