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Регион
Опубликовано 16 декабря 2021, 13:53

"Мерседес" отозвал апелляцию на результаты Гран-при, на котором Хэмилтон проиграл чемпионство

Кроме того, команда поздравила пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена с завоеванием первого чемпионского титула.

Команда "Формулы-1" "Мерседес" отозвала апелляцию на результаты последнего этапа Гран-при в Абу-Даби, на котором Льюис Хэмилтон уступил Максу Ферстаппену и не смог стать чемпионом сезона. Заявление опубликовано в твиттере команды.

"Мы приветствуем решение Международной автомобильной федерации о создании комиссии, которая проведёт тщательный анализ произошедшего в Абу-Даби и поспособствует улучшению правил и принятия решений. Мы отзываем апелляцию", — говорится в сообщении.

Кроме того, в команде поздравили Ферстаппена с завоеванием первого чемпионского титула в карьере, а также заметили успехи Хэмилтона и Боттаса и их победу в Кубке конструкторов.

Как Ферстаппен на последнем круге обогнал Хэмилтона и стал чемпионом "Формулы-1"
Как Ферстаппен на последнем круге обогнал Хэмилтона и стал чемпионом "Формулы-1"

Напомним, Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби и впервые в карьере выиграл сезон "Формулы-1". Судьба чемпионства решилась на последнем круге, где голландец обогнал Льюиса Хэмилтона после проведённого рестарта. Сразу после финиша "Мерседес" подал сразу два протеста на результат гонки.

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ТАСС / imago images / Nordphoto

Шамиль Гаджиев
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