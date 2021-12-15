Семикратного чемпиона "Формулы-1" Хэмилтона посвятили в рыцари
Таким образом, он стал четвёртым пилотом "королевских" гонок, который удостоился этого звания.
Принц Чарльз посвятил в рыцари семикратного чемпиона "Формулы-1", британского автогонщика Льюиса Хэмилтона.
Церемония прошла в Виндзорском замке. Добавим, что о присвоении Хэмилтону рыцарского звания стало известно 31 декабря 2020 г. Льюис Хэмилтон стал четвёртым пилотом "Формулы-1", который был удостоен звания. Ранее через подобную процедуру проходили Джеки Стюарт, Стирлинг Мосс и Джек Брэбем.
Отметим, что в это воскресенье Хэмилтон мог стать восьмикратным чемпионом мира, однако на последнем круге финальной гонки сезона пропустил вперёд Макса Ферстаппена и стал лишь вторым в общем зачёте.
Фото © twitter.com/domlipinski / РА media