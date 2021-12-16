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Ушедший из "Спартака" Витория может возглавить бразильский клуб

Ранее стало известно, что красно-белые и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию.

16 декабря, 11:37

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Руй Витория может возглавить бразильский клуб "Фламенго". Об этом пишет Gazeta Esportiva.

По данным издания, клуб сейчас ищет нового главного тренера, а в приоритете у него находится иностранный специалист. Кроме Витории в списке возможных наставников указываются Карлос Карвальял и Витор Перейра. Добавим, что представители клуба уже готовы отправиться в Европу, чтобы там провести переговоры со специалистами.

Справедливость или позор: Почему увольнение Витории из "Спартака" — очередной цирк в юбилейный год

Справедливость или позор: Почему увольнение Витории из "Спартака" — очередной цирк в юбилейный год

Ранее Лайф сообщал, что Руй Витория покинул "Спартак". При нём команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы и заняла девятое место по итогам первой части сезона в РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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