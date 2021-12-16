Ушедший из "Спартака" Витория может возглавить бразильский клуб

По данным издания, клуб сейчас ищет нового главного тренера, а в приоритете у него находится иностранный специалист. Кроме Витории в списке возможных наставников указываются Карлос Карвальял и Витор Перейра. Добавим, что представители клуба уже готовы отправиться в Европу, чтобы там провести переговоры со специалистами.