Путин заявил, что РФ и Монголия могут выйти на допандемийный уровень товарооборота

Россия и Монголия могут выйти на допандемийный уровень товарооборота и даже превзойти его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.

"Что касается экономики, то в прошлом году он (уровень товарооборота. — Прим. Лайфа) сократился в связи с пандемией на 20%, но в этом году за первые три квартала текущего года увеличился где-то примерно на 25%. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и сможем превзойти", — сказал Путин.

Глава государства также поблагодарил президента Монголии за то, что тот принял приглашение и приехал в Москву. Российский лидер напомнил, что визит проходит в год столетия установления дипломатических отношений между странами. Взаимодействие развивается по всем направлениям, несмотря на пандемию. Речь идёт в том числе об экономике, политических связях, сотрудничестве в военной области и на международной арене, отметил Путин.