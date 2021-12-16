Путин заявил, что РФ и Монголия могут выйти на допандемийный уровень товарооборота
Российский лидер отметил, что визит президента азиатской страны в Москву проходит в год столетия установления дипломатических отношений между государствами.
Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Россия и Монголия могут выйти на допандемийный уровень товарооборота и даже превзойти его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.
"Что касается экономики, то в прошлом году он (уровень товарооборота. — Прим. Лайфа) сократился в связи с пандемией на 20%, но в этом году за первые три квартала текущего года увеличился где-то примерно на 25%. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и сможем превзойти", — сказал Путин.
Глава государства также поблагодарил президента Монголии за то, что тот принял приглашение и приехал в Москву. Российский лидер напомнил, что визит проходит в год столетия установления дипломатических отношений между странами. Взаимодействие развивается по всем направлениям, несмотря на пандемию. Речь идёт в том числе об экономике, политических связях, сотрудничестве в военной области и на международной арене, отметил Путин.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков назвал темы переговоров Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Беседа длилась полтора часа, но шла с синхронным переводом, поэтому лидерам удалось "проговорить буквально все насущные и важные проблемы".
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