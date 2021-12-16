Голикова допустила корректировку срока ревакцинации из-за "омикрона"
Вице-премьер подчеркнула, что пока в России данный вариант коронавируса не распространён, учёные и специалисты наблюдают за этим процессом.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Пока большинство стран, как и Россия, рекомендуют проходить ревакцинацию от коронавируса после шести месяцев, однако этот срок может быть скорректирован в РФ после получения дополнительной информации о новом штамме "омикрон". Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.
"Наши коллеги из других государств, где штамм "омикрон" уже распространён, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев. Пока у нас не распространён этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована по получении дополнительной информации", — отметила она.
Напомним, в России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, случаи заболевания зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В последнем городе заболевшим оказался 22-летний студент медвуза, прибывший на днях из Конго.
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