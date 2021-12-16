Голикова допустила корректировку срока ревакцинации из-за "омикрона"

Пока большинство стран, как и Россия, рекомендуют проходить ревакцинацию от коронавируса после шести месяцев, однако этот срок может быть скорректирован в РФ после получения дополнительной информации о новом штамме "омикрон". Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.

"Наши коллеги из других государств, где штамм "омикрон" уже распространён, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев. Пока у нас не распространён этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована по получении дополнительной информации", — отметила она.