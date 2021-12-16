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В России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, случаи заболевания зафиксированы в Москве и области, Петербурге и Ростове-на-Дону.

16 декабря, 10:46

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен в России уже у 25 человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону", — сказала она на пленарном заседании в Госдуме.

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А ранее Лайф писал, что в России разработали тест-систему для выявления "омикрона". А центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма. Сейчас обновлённый препарат проходит первый этап клинических испытаний.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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