В России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен в России уже у 25 человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону", — сказала она на пленарном заседании в Госдуме.