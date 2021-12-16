Кузнецова: ЕР удалось снять часть вопросов перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах
Так, решён вопрос с теми, кто переболел, но пока не вакцинировался от ковида. Вице-спикер Госдумы отметила, что чёткость в реализации необходимых мер поможет осуществить постоянная обратная связь.
Кузнецова: Нужно исключить любые нарушения прав граждан при рассмотрении законопроекта о QR-кодах. Видео © LIFE
При рассмотрении законопроекта о QR-кодах в общественных местах крайне важно не допустить нарушения прав россиян, а также предусмотреть обязательства государства по созданию условий для реализации соответствующего документа. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, глава Комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что часть вопросов ЕР уже удалось снять.
"Удалось решить вопрос с теми, кто переболел, но не вакцинировался. Они будут уравнены в правах. Вопрос по прохождению ПЦР в различных учреждениях, по различным ситуациям, возникающим в семьях. Это огромное количество людей, где по России совершенно разная социальная инфраструктура. Мы понимаем, что здесь нужно, чтобы государство вовремя услышало граждан", — пояснила Кузнецова в ходе пресс-конференции.
По её словам, чёткость в реализации необходимых мер поможет осуществить постоянная обратная связь. Сначала необходимо точно, как указала вице-спикер Госдумы, оценить эффективность предложений и уже не спеша принимать самые верные решения, опираясь на анализ ситуации.
Напомним, 13 декабря по предложению ЕР совет Госдумы единогласно принял решение о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. И президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что власти страны постараются не допустить никаких опрометчивых решений по QR-кодам. Также он подчеркнул, что вводить ограничения на транспорте под Новый год слишком сложно, поскольку это создаст много проблем для граждан.
Анна Кузнецова. Скриншот © LIFE