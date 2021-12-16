Кузнецова: ЕР удалось снять часть вопросов перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах

Так, решён вопрос с теми, кто переболел, но пока не вакцинировался от ковида. Вице-спикер Госдумы отметила, что чёткость в реализации необходимых мер поможет осуществить постоянная обратная связь.

Кузнецова: Нужно исключить любые нарушения прав граждан при рассмотрении законопроекта о QR-кодах. Видео © LIFE

При рассмотрении законопроекта о QR-кодах в общественных местах крайне важно не допустить нарушения прав россиян, а также предусмотреть обязательства государства по созданию условий для реализации соответствующего документа. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, глава Комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что часть вопросов ЕР уже удалось снять.

"Удалось решить вопрос с теми, кто переболел, но не вакцинировался. Они будут уравнены в правах. Вопрос по прохождению ПЦР в различных учреждениях, по различным ситуациям, возникающим в семьях. Это огромное количество людей, где по России совершенно разная социальная инфраструктура. Мы понимаем, что здесь нужно, чтобы государство вовремя услышало граждан", — пояснила Кузнецова в ходе пресс-конференции.