Предложения регионов к законопроекту о QR-кодах передали Голиковой

Из субъектов РФ в Думу поступило 145 положительных отзывов о документе.

Поправки и предложения ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, поступившие из регионов, переданы вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Об этом сообщил глава профильного Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Мы законопроект разослали в регионы, на сегодня поступило 145 отзывов из субъектов РФ, все отзывы положительные. Есть субъекты, которые, помимо того, что поддержали законопроект, предложили поправки в данный законопроект", — сообщил он, подводя итоги расширенного заседания комитета.

Пискарёв добавил, что в ходе обсуждения поступивших от регионов предложений по поправкам было принято решение передать их вице-премьеру РФ как официальному представителю правительства по этому законопроекту.