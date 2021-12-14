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Регион
Опубликовано 14 декабря 2021, 20:28

Предложения регионов к законопроекту о QR-кодах передали Голиковой

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Из субъектов РФ в Думу поступило 145 положительных отзывов о документе.

Поправки и предложения ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, поступившие из регионов, переданы вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Об этом сообщил глава профильного Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Мы законопроект разослали в регионы, на сегодня поступило 145 отзывов из субъектов РФ, все отзывы положительные. Есть субъекты, которые, помимо того, что поддержали законопроект, предложили поправки в данный законопроект", — сообщил он, подводя итоги расширенного заседания комитета.

Пискарёв добавил, что в ходе обсуждения поступивших от регионов предложений по поправкам было принято решение передать их вице-премьеру РФ как официальному представителю правительства по этому законопроекту.

За законопроект о QR-кодах в общественных местах выступили парламенты 79 регионов РФ
За законопроект о QR-кодах в общественных местах выступили парламенты 79 регионов РФ

Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о QR-кодах. Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты 16 декабря.

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Ирина Мусина
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