Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект о QR-кодах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на расширенном заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест. Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" планирует разработать поправки ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. По словам руководителя фракции Владимира Васильева, единороссы приняли решение поддержать законопроект в первом чтении лишь на этом условии.

Напомним, что во вторник, 14 декабря, законопроект также поддержали члены Комитета Госдумы по охране здоровья. Там сочли, что документ должен быть принят в первом чтении как временная мера, которая нацелена на активную борьбу с пандемией коронавируса. Также там отметили, что при подготовке нормативно-правовых актов необходимо уделить наибольшее внимание в первую очередь безопасности данных, а также правильно организовать взаимодействие ведомств и компаний при использовании сертификатов и QR-кодов.