Российский Дед Мороз похвастался QR-кодом

Дед Мороз, чья резиденция находится в Великом Устюге, искушать судьбу не намерен. Он вакцинировался от коронавируса ещё в июне, и у него есть QR-код. Так он ответил на вопрос дотошного юного петербуржца, поинтересовавшегося, привит ли знаменитый дедушка.

"Да, с документами у меня полный порядок, QR-код есть", — приводит РИА "Новости" слова волшебника на онлайн-встрече с ним.

Дед Мороз также рассказал детям, что готовит в подарок Снегурочке волшебные снежинки, а ещё напомнил, что учиться всегда пригодится. В пример он привёл себя, уточнив, что постоянно обучается у разных мастеров сказочным премудростям.