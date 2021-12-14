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Российский Дед Мороз похвастался QR-кодом

Зимний волшебник рассказал, что сделал прививку от ковида ещё летом этого года.

14 декабря, 13:50
<p>Фото © ТАСС / Шпикалов Георгий</p>

Фото © ТАСС / Шпикалов Георгий

Дед Мороз, чья резиденция находится в Великом Устюге, искушать судьбу не намерен. Он вакцинировался от коронавируса ещё в июне, и у него есть QR-код. Так он ответил на вопрос дотошного юного петербуржца, поинтересовавшегося, привит ли знаменитый дедушка.

"Да, с документами у меня полный порядок, QR-код есть", — приводит РИА "Новости" слова волшебника на онлайн-встрече с ним.

Дед Мороз также рассказал детям, что готовит в подарок Снегурочке волшебные снежинки, а ещё напомнил, что учиться всегда пригодится. В пример он привёл себя, уточнив, что постоянно обучается у разных мастеров сказочным премудростям.

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Ранее Лайф писал, что 18 ноября Дед Мороз праздновал свой день рождения. А после этого у него начался большой тур по России, что знаменует начало всех праздничных мероприятий.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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