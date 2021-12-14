Путин в разговоре с Ниинистё указал на законность призывов России к НАТО
В Кремле подчеркнули, что это "полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года".
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Президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинистё указал на необходимость переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности для Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы лидеров. Путин акцентировал, что это "полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года".
"Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение альянса на Восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств", — говорится в сообщении.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. В ходе беседы российский лидер заявил о заинтересованности РФ в гарантиях нерасширения НАТО на Восток. Кроме того, Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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