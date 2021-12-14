Путин в разговоре с Ниинистё указал на законность призывов России к НАТО

Президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинистё указал на необходимость переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности для Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы лидеров. Путин акцентировал, что это "полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года".