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В "Яндекс.Еде" пообещали помочь 20-летнему курьеру, которого изрезали ножом в Москве

Там добавили, что все партнёры сервиса застрахованы на сумму до двух миллионов рублей.

14 декабря, 13:28
<p>Следы крови на месте нападения на курьера "Яндекс.Еды" © LIFE</p>

Следы крови на месте нападения на курьера "Яндекс.Еды" © LIFE

В пресс-службе сервиса "Яндекс.Еда" прокомментировали нападение на 20-летнего курьера, которое произошло сегодня на северо-востоке Москвы. В компании сообщили, что работают с правоохранительными органами и готовы помочь молодому человеку.

"Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами. Пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему", — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что все курьеры сервиса застрахованы на сумму до двух миллионов рублей, а также могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.

Напомним, что нападение на курьера произошло сегодня днём на остановке общественного транспорта на Самаркандском бульваре. Пьяный 40-летний уроженец Кемеровской области ударил ножом в шею приезжего из Таджикистана. Потерпевшего госпитализировали с сильной кровопотерей, напавшего задержали.

В Химках пьяный курьер Ozon зарезал коллегу после ссоры в рабочем чате

В Химках пьяный курьер Ozon зарезал коллегу после ссоры в рабочем чате

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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