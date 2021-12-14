В "Яндекс.Еде" пообещали помочь 20-летнему курьеру, которого изрезали ножом в Москве

В пресс-службе сервиса "Яндекс.Еда" прокомментировали нападение на 20-летнего курьера, которое произошло сегодня на северо-востоке Москвы. В компании сообщили, что работают с правоохранительными органами и готовы помочь молодому человеку.

"Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами. Пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему", — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что все курьеры сервиса застрахованы на сумму до двух миллионов рублей, а также могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.