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Илон Маск объявил о продаже мерча Tesla за Dogecoin и спровоцировал взлёт альткоина

Стоимость цифровой валюты сразу после твита бизнесмена выросла более чем на 25%.

14 декабря, 13:23
<p>Фото © ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild</p>

Фото © ТАСС / Patrick Pleul / dpa-Zentralbild

Компания Tesla начнёт продавать товары с собственной символикой за криптовалюту Dogecoin. Об этом в "Твиттере" написал основатель автопроизводителя Илон Маск: "Tesla сделает так, что мерч можно будет покупать с Doge, и посмотрим, как пойдёт".

Единственный твит моментально сказался на стоимости альткоина. Dogecoin вырос в цене более чем на 25% и достиг 0,20 доллара. Сам Маск объяснил, почему его выбор пал именно на эту криптовалюту. По его утверждению, Dogecoin больше подходит для совершения платежей, чем биткоин, все сделки совершаются быстрее и обходятся дешевле. Маск раньше уверял, что приобрёл альткоин для своего младшего сына.

Илон Маск предрёк криптовалюте Dogecoin "захват мира", а она упала в цене

Илон Маск предрёк криптовалюте Dogecoin "захват мира", а она упала в цене

Ранее Лайф писал, что Илон Маск продал очередной пакет акций Tesla на один миллиард долларов. Таким образом, с прошлого месяца сделки по ценным бумагам принесли ему более 10 миллиардов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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