Илон Маск объявил о продаже мерча Tesla за Dogecoin и спровоцировал взлёт альткоина

Компания Tesla начнёт продавать товары с собственной символикой за криптовалюту Dogecoin. Об этом в "Твиттере" написал основатель автопроизводителя Илон Маск: "Tesla сделает так, что мерч можно будет покупать с Doge, и посмотрим, как пойдёт" .

Единственный твит моментально сказался на стоимости альткоина. Dogecoin вырос в цене более чем на 25% и достиг 0,20 доллара. Сам Маск объяснил, почему его выбор пал именно на эту криптовалюту. По его утверждению, Dogecoin больше подходит для совершения платежей, чем биткоин, все сделки совершаются быстрее и обходятся дешевле. Маск раньше уверял, что приобрёл альткоин для своего младшего сына.