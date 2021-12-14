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В Таиланде 11-месячной девочке из Казани разбил голову упавший на неё мраморный стол

Как рассказала мать ребёнка, врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму, два перелома, отёк мозга и серьёзные гематомы.

14 декабря, 13:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Таиланде на 11-месячную девочку из Татарстана упала мраморная столешница. Медикам пришлось ввести её в медикаментозную кому. О произошедшем рассказала мать ребёнка в соцсетях.

"Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму, два перелома, отёк мозга и серьёзные гематомы. На снимках видно, как у неё сломан и повёрнут в сторону носик. Когда на неё упал стол, изо рта у неё шла кровь", — рассказала на своей странице в соцсетях мать девочки.

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Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, семья приехала на отдых в конце августа, а 12 декабря должна была выезжать обратно на родину, но их дочь получила травму головы. Девочка училась ходить в номере отеля и попыталась удержаться за рядом стоящие предметы, когда на неё упал тяжёлый мраморный стол.

Родители не растерялись и сразу отвезли пострадавшую в больницу. При этом страховку они не оформили, и лечение в клинике обошлось семье более чем в 800 тысяч рублей, из которых они смогли оплатить лишь 220 тысяч рублей. Как уточняется, в ближайшее время станет известно, можно ли перевезти девочку в Россию или нет.

Ранее Лайф писал, что в Крыму пьяный водитель сбил двоих детей, один из них погиб. Правоохранители выясняют детали аварии. В отношении автолюбителя возбуждено уголовное дело.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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