Путин проинформировал Ниинистё об итогах переговоров с Байденом
Лидеры России и Финляндии также обсудили взаимодействие двух стран в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике, но главной темой беседы стал украинский кризис.
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото © ТАСС / ЕРА / MAURI RATILAINEN
Президент России Владимир Путин рассказал финскому коллеге Саули Ниинистё о недавних переговорах с Джо Байденом. Об этом по итогам телефонной беседы двух лидеров сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин информировал Саули Ниинистё об итогах переговоров с президентом США Джозефом Байденом по видеосвязи 7 декабря", — говорится в сообщении.
В Кремле подтвердили информацию финской стороны о том, что основное внимание в ходе беседы было уделено вопросам, связанным с внутриукраинским кризисом. Кроме того, Путин и Ниинистё подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия двух стран в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике.
"Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтверждён настрой на продолжение развития обоюдовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу. Кроме того, подчёркнута важность дальнейшего взаимодействия в региональных делах, в том числе на Севере и в Арктике", — добавили в Кремле.
Ранее Лайф писал, что 16 декабря президент России Владимир Путин встретится с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. Лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнёрства в различных областях.
Комментариев: 0