Путин проинформировал Ниинистё об итогах переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин рассказал финскому коллеге Саули Ниинистё о недавних переговорах с Джо Байденом. Об этом по итогам телефонной беседы двух лидеров сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал Саули Ниинистё об итогах переговоров с президентом США Джозефом Байденом по видеосвязи 7 декабря", — говорится в сообщении.

В Кремле подтвердили информацию финской стороны о том, что основное внимание в ходе беседы было уделено вопросам, связанным с внутриукраинским кризисом. Кроме того, Путин и Ниинистё подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия двух стран в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике.

"Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтверждён настрой на продолжение развития обоюдовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу. Кроме того, подчёркнута важность дальнейшего взаимодействия в региональных делах, в том числе на Севере и в Арктике", — добавили в Кремле.