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"Домашнее задание": Депутатам Верховной рады дали список книг для чтения на новогодних каникулах

Для нардепов намерены подготовить "развёрнутый" перечень литературы и на летние каникулы.

14 декабря, 13:47
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/photos/4867065529984614/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Верховна рада</a></p>

Фото © Facebook / Верховна рада

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук посоветовал депутатам на зимних каникулах "поскорее" ознакомиться с рядом книг взамен просмотру соцсетей и мессенджеров. Об этом спикер написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Как и обещал, обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" — рекомендую пять книг "от спикера", которые просил бы каждого по возможности прочесть в ближайшее время", — написал он.

В новогодний топ спикера Рады вошли следующие книги: Григорий Сковорода "Лучшее", Норман Дэвис "Европа. История", Михаил Зыгарь "Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900–1917 гг." и Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю".

"Конечно, можно и больше... Кроме того, на летние каникулы готовлю развёрнутый список. Также буду ждать рекомендаций и в ответ: какая книга пришлась вам по душе?" — спросил Стефанчук.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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