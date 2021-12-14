Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук посоветовал депутатам на зимних каникулах "поскорее" ознакомиться с рядом книг взамен просмотру соцсетей и мессенджеров. Об этом спикер написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Как и обещал, обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" — рекомендую пять книг "от спикера", которые просил бы каждого по возможности прочесть в ближайшее время", — написал он.

В новогодний топ спикера Рады вошли следующие книги: Григорий Сковорода "Лучшее", Норман Дэвис "Европа. История", Михаил Зыгарь "Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900–1917 гг." и Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю".

"Конечно, можно и больше... Кроме того, на летние каникулы готовлю развёрнутый список. Также буду ждать рекомендаций и в ответ: какая книга пришлась вам по душе?" — спросил Стефанчук.