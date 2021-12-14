"Навеселе прилетел": Руцкой рассказал о настроении Ельцина после заключения Беловежских соглашений

Политик говорит, что сразу после получения известий обратился к Михаилу Горбачёву с просьбой спасти страну.

Борис Ельцин не сообщал своему заместителю Александру Руцкому о своих планах прекратить существование СССР. Последний был уверен, что тот полетел в Белоруссию решать какие-то экономические вопросы. О случившемся он узнал по радио и сразу стал звонить Ельцину, но безрезультатно. Своими воспоминаниями Руцкой поделился с порталом "Украина.ру". Первое, что запомнилось Руцкому, когда он встречал Ельцина по прилёте в Москву, — его весёлое состояние.

"Он навеселе прилетел. <…> В соответствии с протоколом, я всегда должен был президента провожать и встречать. Встречаю и, естественно, задаю вопрос: Борис Николаевич, я не понял, что произошло? <…> Зачем вы меня обманули, сказали, что летите подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве? Он: ну, я упредил, так сказать, зная вашу возможную реакцию; если бы я вам сказал, что мы летим подписывать договор о прекращении существования Советского Союза, я предполагал, какая будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания", — утверждает Руцкой.

По его словам, Ельцин резко ответил на вопрос о том, кто его уполномочил на подписание такого документа, назвав себя высшим должностным лицом. Руцкой обратился к президенту СССР Михаилу Горбачёву с просьбой спасти страну. Но тот был напуган, бледен и ничего внятного предложить не смог.

Напомним, 8 декабря 1991 года руководители России, Белоруссии и Украины заключили Договор о создании СНГ, по месту подписания его назвали Беловежским соглашением. СССР прекратил существование. А 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв снял с себя полномочия главы Союза.