Путин выступил против введения под Новый год ограничений на транспорте. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вводить ограничения на транспорте под Новый год слишком сложно, это создаст много проблем для граждан. Так он прокомментировал ситуацию с QR-кодами.