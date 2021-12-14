"Достаточно сложная история": Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год
Ранее глава государства уже отмечал, что власти страны постараются не допустить никаких опрометчивых решений по QR-кодам.
Путин выступил против введения под Новый год ограничений на транспорте. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вводить ограничения на транспорте под Новый год слишком сложно, это создаст много проблем для граждан. Так он прокомментировал ситуацию с QR-кодами.
"Сейчас под Новый год вводить ограничения подобного рода – достаточно сложная история. Создадим много проблем людям", — отметил президент в ходе совещания с правительством.
Напомним, ранее Совет Госдумы единогласно принял решение о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Ранее глава государства уже отмечал, что власти страны постараются не допустить никаких опрометчивых решений по QR-кодам о вакцинации от коронавируса.
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