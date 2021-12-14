Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 56,1%

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России вырос до 56,1%. Об этом в ходе заседания президента РФ с членами правительства сообщила замглавы кабмина Татьяна Голикова.

"Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%", — сказала она.

Вот уже несколько дней подряд в России выявляется менее 30 тысяч случаев коронавируса в сутки, и эта цифра продолжает постепенно снижаться. Так, например, сегодня в стране выявили 28 343 новых случая ковида, а в Москве и вовсе зарегистрировали суточный минимум с конца сентября.