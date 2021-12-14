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Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 56,1%

Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в стране прошло уже более 68 миллионов человек.

14 декабря, 14:09
<p>© ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

© ТАСС / Фадеичев Сергей

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России вырос до 56,1%. Об этом в ходе заседания президента РФ с членами правительства сообщила замглавы кабмина Татьяна Голикова.

"Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%", — сказала она.

Голикова опасается роста заболеваемости коронавирусом после новогодних каникул

Голикова опасается роста заболеваемости коронавирусом после новогодних каникул

Вот уже несколько дней подряд в России выявляется менее 30 тысяч случаев коронавируса в сутки, и эта цифра продолжает постепенно снижаться. Так, например, сегодня в стране выявили 28 343 новых случая ковида, а в Москве и вовсе зарегистрировали суточный минимум с конца сентября.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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