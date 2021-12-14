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Голикова: Россия не застрахована от дальнейшего проникновения "омикрона"

По словам вице-премьера, этому способствуют активные перемещения граждан на новогодних праздниках и отпуска.

14 декабря, 14:06

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова © Kremlin.ru

Россия не застрахована от дальнейшего проникновения омикрон-штамма коронавируса, учитывая приближающиеся новогодние праздники. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник.

"Несмотря на те ограничения, которые были по транспортному сообщению, тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, и скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможность использования новогодних праздников. И, безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", — отметила она.

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Напомним, пока омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии угрозы для пациентов. По его словам, пациенты болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно. Выяснилось, что из 16 первых заболевших 11 были привиты от коронавируса.

Ранее Лайф писал, что в России разработали тест-систему для выявления "омикрона". А Центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма. Сейчас обновлённый препарат проходит первый этап клинических испытаний.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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