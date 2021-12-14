Голикова: Россия не застрахована от дальнейшего проникновения "омикрона"

Россия не застрахована от дальнейшего проникновения омикрон-штамма коронавируса, учитывая приближающиеся новогодние праздники. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник.

"Несмотря на те ограничения, которые были по транспортному сообщению, тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, и скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможность использования новогодних праздников. И, безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", — отметила она.