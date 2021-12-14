Дворкович заявил, что голограммы станут повседневностью через несколько лет
При этом председатель фонда "Сколково" выразил надежду, что они всё же не будут заменять живое общение.
Аркадий Дворкович. Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что общение с голограммой собеседника станет совершенно обыденным делом через несколько лет. В беседе с ТАСС он отметил, что для этого необходимы новые оптоволоконные линии и беспроводная связь шестого поколения.
"Для этого необходимо строительство дополнительной инфраструктуры для связи нового поколения — оптоволоконных линий, чтобы соединить континенты, и инфраструктура беспроводной связи шестого поколения. Этими работами занимаются в том числе и российские компании", — сказал экономист.
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При этом председатель фонда "Сколково" выразил надежду на то, что беседы с голограммами всё же не будут заменять живое общение. Он особо подчеркнул, что голограмма собеседника — это уже не фантастика, а сегодняшняя реальность.
"Даже в шахматы можно играть друг с другом, когда сидят две голограммы за доской. Но пока это достаточно дорого, и важно удешевить эти технологии", — пояснил Дворкович.
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