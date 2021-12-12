Какие изобретения были впервые в мире сделаны советскими учёными Оглавление СВЧ-печь Первый в мире спутник Земли Спутниковое телевидение Первый космический корабль Первая атомная станция и атомный ледокол Самолёт на водороде Кирза Американцы всё ещё продолжали гробить в космосе обезьян, когда Советский Союз запустил на орбиту первый пилотируемый корабль "Восток". Начать производство СВЧ-печей Союзу помешала война с Германией. 16534 16534 Фото © ТАСС / Владимир Зинин

СВЧ-печь

Микроволновые печи на испытательном стенде, 1991. Фото © ТАСС / Николай Мошков

Микроволновую печь в СССР придумали ещё до начала Великой Отечественной войны. Изобретение было создано и испытано в лаборатории магнитных волн Всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности.

Увы, всего через несколько дней началась война, все изобретения пришлось на время отложить. А после победы учёные вернулись к разработкам не сразу: нужно было ликвидировать разруху в стране, восстановить города. Буквально за несколько дней до начала войны, 13 июня 1941 года, в газете "Труд" появилась заметка об изобретении советскими учёными нового вида приготовления мяса — с помощью СВЧ-волн. В заметке подробно рассказывалось, что в НИИ мясной промышленности уже собрали пробную установку и испытали её. Причём на готовку больших объёмов мяса ушло не несколько часов, как обычно, а всего 20 минут. Автор заметки рассказывал читателям, что с помощью новой печи можно будет не только варить мясо, но и разогревать блюда, размораживать и перетапливать жир или масло.

Первый в мире спутник Земли

Первый в мире искусственный спутник Земли. Фото © Wikipedia

Несмотря на войну и чудовищные потери, несравнимые с потерями союзников, СССР сумел первым покинуть атмосферу планеты. 4 октября 1957 года на орбиту вокруг Земли был запущен самый первый спутник. Американцы опоздали: они запустили свой "Экплорер-1" только 31 января 1958 года. Советский спутник ПС-1 был выведен на эллиптическую орбиту ракетой Р-7 с космодрома Байконур. В те годы площадка носила другое название — научно-исследовательский испытательный полигон Министерства обороны СССР № 5.

Спутник отделился от ракеты-носителя на 315-й секунде полёта и сразу же начал посылать на Землю сигналы, которые услышал весь мир. В Москве его можно было наблюдать в бинокль или в подзорную трубу дважды в сутки — поздним вечером и ранним утром. ПС-1 представлял собой сферу диаметром 58 сантиметров, внутри был установлен радиопередатчик, вещавший на двух частотах, снаружи установлены штырьковые антенны. Только через 10 лет — в 1967 году — Международная федерация астронавтики сделала 4 октября Днём начала космической эры.

Спутниковое телевидение

Телевизионная станция "Орбита". Фото © ТАСС / Валентин Соболев

С 1965 по 1967 год СССР продолжил освоение космоса и создал первую в мире систему спутникового теле- и радиовещания "Орбита-1". Первый эксперимент по дальней радиосвязи был проведён 1 мая 1965 года. Благодаря спутнику связи "Молния-1", который находился на высокоэллиптической орбите, Москва смогла спокойно связаться с Владивостоком, который находился в 6417 километрах от столицы. И уже через два года в эксплуатацию было введено 20 спутников связи — вся страна получила возможность смотреть прямые останкинские включения. В США подобная система на основе спутников Satcom появилась только в 1975 году.

Первый космический корабль

Космический корабль "Восток" в павильоне Советского Союза на всемирной выставке "Экспо-67". Фото © ТАСС / Евгений Кассин

Советский Союз запустил на орбиту первый пилотируемый корабль "Восток", который стартовал с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года в 9:06. Первый полёт длился всего 108 минут, корабль совершил только один виток вокруг планеты, но сразу же отодвинул на второй план "мирового гегемона" — США. Лётчик-космонавт Юрий Гагарин навсегда стал первым в космосе. Всего по программе "Восток" было запущено 12 космических кораблей. США запустили своего астронавта Алана Шепарда только 5 мая, и корабль Mercury-Redstone 3 пробыл на орбите всего 15 минут.

Первая атомная станция и атомный ледокол

Насосный зал Обнинской атомной электростанции. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

26 июня 1954 года в СССР была пущена первая в мире атомная электростанция — Обнинская. Запись в журнале гласила: "17 часов 45 минут. Пар подан на турбину". "С лёгким паром!" — поздравляли друг друга академики Курчатов и Александров. Станция была укомплектована многоканальным ядерным реактором АМ-1 ("Атом мирный"). 27 июня Обнинская АЭС была подключена к энергосистеме СССР.

К слову сказать, строительство станции началось ещё при Сталине, в 1951 году. В октябре 1954 года станцию вывели на полную мощность. Любопытная деталь: всё управление станции было автоматизировано. В США в это время первую атомную электростанцию — "Шиппингпорт" — только начинали строить. Пустили её 26 мая 1958 года.

5 декабря 1957 года в Ленинграде был спущен на воду первый в мире атомный ледокол — "Ленин". Его заложили 25 августа 1956 года, то есть построили эту высокотехнологичную махину всего за год и три месяца. Кстати, сейчас у России шесть таких ледоколов и больше десятка дизельных. США хвастаться нечем: у них всего два дизельных ледокола на ходу и один на приколе.

Самолёт на водороде

Фюзеляж пассажирского самолёта Ту-155. Фото © ТАСС

Даже на излёте существования СССР страна продолжала поражать изобретениями. 15 апреля 1988 года впервые в мире в воздух поднялся представитель криогенной авиации — самолёт Ту-155. Его двигатель работал на жидком азоте. Использование этого вида топлива позволило снизить стоимость перевозок.

Самолёт был создан на базе серийного лайнера Ту-155Б. Вместо центрального двигателя на нём установили новый турбореактивный двухконтурный двигатель НК-88. В специальном топливном отсеке была установлена криогенная установка. Бак с водородом вмещал 20 кубов топлива, этого хватало на два часа полёта. Чтобы исключить возможность появления искры, из отсека с топливом были удалены все электроприборы, а технические отсеки самолёта были заполнены азотом — для исключения соединения водорода с кислородом.

Первый полёт самолёта на водороде произошёл под руководством лётчика-испытателя Владимира Севанькаева. Всего самолёт совершил 12 полётов и установил 14 мировых рекордов. Он даже летал в Ганновер — на конференцию по криогенным технологиям, где произвёл настоящий фурор. Американский авиаинженер Карл Бревер захлёбывался от восторга: "Русские совершили в авиации дело, соразмерное полёту первого искусственного спутника Земли!"

Кирза

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Разумеется, были и менее пафосные открытия. В самом начале войны в СССР на заводе "Кожмит" инженер Александр Хомутов и химик Иван Плотников получили первую советскую кирзу — ткань с пропиткой из искусственного каучука. Это изобретение позволило обеспечить армию дешёвыми непромокаемыми сапогами. Да, сапоги были неказистыми, тяжёлыми, неудобными. Да, приходилось наматывать на ступню портянку, однако наши бойцы дошли в них до Берлина.

Cвою задачу — в болотах и на переправах беречь ноги бойцов — кирзовые сапоги выполняли на отлично. В Армии США, которая воевала в Европе в гораздо более мягких климатических условиях, 12 тысяч солдат заработали ревматизм. Все они были одеты в американские армейские ботинки, которые промокали. Кстати, немцы отказались от использования кирзы в армии только в 1968 году, а финны — в 1990-м.

А ведь были и другие большие и маленькие открытия и изобретения: лазерный генератор, первая в мире подводная лодка "Северянка", переоборудованная под нужды океанографии, первый в мире космический аппарат, который достиг Луны, созданный в 1948 году "циклопический вычислитель" Брука и Рамеева. В 1971 году советские инженеры и медики разработали специальный защитный костюм для космонавтов — для долгого пребывания в космосе. В 1973 году в СССР появился лучший в мире искусственный хрусталик глаза. В 1975 году СССР послал к Венере аппараты "Венера-9" и "Венера-10", которые передали на Землю первые цветные фотографии поверхности планеты. С 1986 по 2001 год в космосе работала первая в мире орбитальная станция "Мир".

Россия и сейчас опережает многие страны. Свидетельство этому — создание гиперзвуковых ракет "Циркон", появление квантового компьютера, военных систем электромагнитной защиты. "Росатом" уже заканчивает разработку термоядерного ректора. Прямо сейчас идут активные работы по созданию нового космического двигателя — ионного. Фантастика становится реальностью. Такой двигатель способен отправить наши ракеты к Марсу, Юпитеру и даже за пределы Солнечной системы. Первые испытания обещают провести уже через несколько лет.

Конечно, циничный диванный критик может спросить: "А мне-то что со всех этих ракет и двигателей?" Что на это ответить? Наша страна не может жить без мечты. Нас ждут звёзды.

Авторы Майя Новик