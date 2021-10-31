Как США спонсировали сталинские лагеря и куда отправляли продукцию из ГУЛАГа Соединённые Штаты Америки не устают тыкать нашу страну носом в "кровавое" советское прошлое, попрекая Россию тем, чем сами в былые годы пользовались с большой охотой, — системой ГУЛАГа. 30 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Ron Jobmann / PhotoQuest / Getty Images, © Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Впрочем, пользоваться плодами рук советских зэков американцы стали не сразу. Сначала они весьма либерально морщили носы. В 1930 году на одном из пароходов, поставивших в США лес из СССР, обнаружили бревно, на котором было вырезано "послание из ГУЛАГа". Якобы неизвестный заключённый умолял американцев не верить СССР и красочно расписывал ужасы лагерного быта. Доказать подлинность послания так и не удалось, но американские газеты вдоволь пошумели, расписывая "ужасы красной России". Однако Великая депрессия, а вслед за ней — Вторая мировая война, позволившая Америке выбраться из затянувшегося кризиса, заставили американских промышленников взглянуть на ГУЛАГ как на выгодного торгового партнёра, ведь продукция, созданная руками зэков, была крайне дешёвой. Отношение к "рабскому труду" вдруг изменилось.

Что производил ГУЛАГ

Система ГУЛАГа была основана большевиками в СССР ещё в 1919 году, когда в стране появились первые лагеря для принудительных работ. В 1929 году вышло постановление Совета народных комиссаров "Об использовании труда уголовно-заключённых", по которому все осуждённые на срок больше трёх лет были обязаны трудиться в системе Главного управления лагерей, основанной ОГПУ. Власти озаботились и коммерческой стороной дела — у ГУЛАГа был даже свой собственный торговый знак.

Некоторые исследователи стараются теперь всех убедить, что заключённые еле-еле отрабатывали свой хлеб. Это не так. Например, в 1950 году на их содержание в СССР было выделено всего 12 млн рублей, в то время как зэки за год построили объектов на 900 млн рублей и выпустили продукции на 17 млн рублей. Труд заключённых был выгодным.

Фото © Universal History Archive / Universal Images Group via Getty Images

Разумеется, локомотивом советской экономики стали масштабные стройки, на которых зэки с помощью тачки, кайла и лопаты возводили заводы и электростанции, строили дороги, прокладывали каналы. В 1935 году 150 тысяч зэков строили железные дороги в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 196 тысяч — трудились на канале Москва – Волга, 71 тысяча была задействована при строительстве Беломорско-Балтийского завода.

Благодаря труду заключённых перед войной в СССР произошёл резкий рывок в цветной металлургии, увеличился выпуск никеля, олова, меди, алюминия, магния. Зэки возводили новые гидролизные, сульфитно-спиртовые, авиационные заводы, аэродромы и нефтебазы.

Часть заключённых производила различную продукцию и добывала сырьё. Например, 21 тысяча заключённых Ухтинско-Печорского лагеря добывала нефть и уголь. 43 тысячи зэков Свирского лагеря и 35 тысяч Темниковского — валили лес. В 1937 году зэки произвели 7,4 млн кубометров леса, а в 1938 году — уже 22,9 млн кубометров. ГУЛАГ производил продукцию для промышленности и товары народного потребления: промзадвижки, канализационные люки, печные заслонки, краны, казаны, весы, замки, противогазы, одежду, обувь и даже мебель.

Даёшь стране золото!

Особо следует сказать о золоте. Перелом в его производстве наступил в СССР в 1934 году во многом благодаря предприятию ГУЛАГа — "Дальстрою", которое буквально с нуля начало добычу драгметалла на Колыме. В 1935–1936 годах было добыто 53 тонны золота, в 1937 году зэки выдали на-гора 51,5 тонны. В 1940 году 176 тысяч заключённых "Дальстроя" дали государству 80 тонн драгметалла, а в 1941 году — 75 тонн.

Фото © Колыма

Золото добывалось в адских условиях. Во время войны на Колыму прекратился приток свежих сил "с материка", зэки тысячами отправлялись на фронт. Из-за нехватки рабочих рук был введён рабочий день длительностью в 12 часов с часовым перерывом на обед. Прекратились поставки оборудования, сократились поставки продуктов и предметов быта. В условиях дефицита и сурового климата специалисты "Дальстроя" не только "давали план" по производству золота, но и сумели создать собственное металлургическое производство, производство стекла, оборудования и запчастей, открыли цехи по пошиву одежды, обуви, создали собственную пищевую промышленность, построили электростанцию. Только в 1941 году было открыто больше 30 новых золотых месторождений. В годы войны ради экономии тысячи автомашин были переведены с горючего на дрова, известковый песок на производстве заменяли вулканическим пеплом, зубной порошок делали из местных кальцитов.

В годы войны заключённые "Дальстроя" давали стране 55,5% всего добытого золота, а к 1945 году его объём достиг 2/3 от всего объёма. Помимо золота с 1941 по 1945 год "Дальстрой" добыл 19 тысяч тонн олова, 380 тонн вольфрама, который ценился как компонент для производства брони, и 150 тонн урановой руды.

Всё это стоило многим заключённым здоровья и жизни. Особенно трудным был 1942 год. Из-за плохого питания и невыносимых условий труда в некоторые месяцы смертность достигала 30 тысяч человек. В конце концов в приказном порядке было решено навести порядок "с кормёжкой" заключённых, так как стране нужны были рабочие руки.

"От жадности у них расширились зрачки..."

Дин Ачесон Фото © George W. Hales / Fox Photos / Getty Images

Либеральными историками поставки из США военной техники, оборудования и других товаров по ленд-лизу сейчас оцениваются чуть ли не как "безвозмездная помощь". Это неправда. За каждую американскую пуговицу СССР заплатил США золотом, вольфрамом и русскими соболями. Министр торговли США Джесси Джонс признавался, что "поставками из СССР мы не только возвращали свои деньги, но и извлекали прибыль, что было далеко не частным случаем в торговых отношениях, регулируемых нашими государственными органами".

Прежде чем дать СССР кредит, американцы приехали в страну убедиться, что потенциальный должник сумеет вернуть деньги. В первый раз это произошло в 1941 году, когда Красная армия буквально истекала кровью в тяжелейших боях с нацистами. Госсекретарь США Дин Ачесон прибыл на Колыму на золотодобывающие предприятия "Дальстроя", чтобы при нём были открыты опломбированные золотоулавливающие приборы промышленных промывочных машин. Увидев груды самородного золота и золотого песка, Ачесон вдохновенно произнёс речь о том, что он верит: СССР полностью вернёт все долги. После чего СССР был предоставлен кредит в миллиард долларов, которым Советский Союз... оплатил поставки вооружений. Деньги закончились уже к октябрю 1941 года.

Во второй раз "Дальстрой" в 1944 году посетил вице-президент США Генри Уоллес. Сопровождавший его главный инженер "Лензолота" Владимир Лешков позже писал, что у американца и его свиты при виде добытого заключёнными ГУЛАГа золота "от жадности расширились зрачки".

Справедливости ради стоит сказать, что на время визитов американских гостей заключённых убирали подальше, но вряд ли американские бизнесмены не знали, как и кем добывается золото. Знали. Но жадность брала верх. По сути, Сталин покупал золотом ГУЛАГа лояльность США во Второй мировой войне.

С приисков золото попадало на аффинаж в Москву, а потом, уже в слитках, через Владивосток подводными лодками доставлялось в США. Выплаты по ленд-лизу были прекращены только в 1949 году, когда СССР испытал свою первую ядерную бомбу.

Всего американцам СССР поставил 1500 тонн чистейшего советского золота, на добрые две трети замешанного на крови узников ГУЛАГа. Кроме золота США получили от СССР 300 тысяч тонн хромовой руды, 32 тысячи тонн марганцевой руды, а также платину, лес, пушнину и икру. Долги по ленд-лизу были выплачены нашей страной только в 2006 году.

Фото © Topical Press Agency / Getty Images

Американцы были не единственными "спонсорами" ГУЛАГа. До войны каждый год поставки леса на экспорт давали стране по 336 млн рублей. Лес, который валили зэки, охотно покупала Британия. Только в 1930 году она закупила леса и пиломатериалов на 78 млн рублей. На такую же сумму закупала лес и пиломатериалы Германия, а годовые поставки леса в Голландию оценивались в 106 млн рублей. Покупая у СССР лес, совершенно не испытывали чувства стыда Латвия, Франция, Бельгия, Норвегия и Польша. Уголь, добытый в Воркутлаге, согревал британцев, греков, французов, итальянцев, китайцев, турок и американцев. Нефть, добытая в том числе и в системе ГУЛАГа, оплачивалась Германией, Бельгией, Францией и Британией.

В общем, капиталистические страны следовали принципу "деньги не пахнут" и извлекали прибыль из всего, нимало не думая о моральной стороне дела. Таким образом, они вольно и невольно являлись "спонсорами" ГУЛАГа. Впрочем, и США, и Британии эксплуатировать рабский труд было привычно. У тех же США вся экономика была построена на использовании труда рабов — сначала ирландцев, затем чернокожих африканцев, а позже всех, кого можно было эксплуатировать, включая советских заключённых.

Авторы Майя Новик