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Собянин обновил указ о QR-кодах в Москве

В нем изменяются сроки действия некоторых документов. Не претерпят изменения только сертификаты, которые выдают после прививки.

14 декабря, 13:53
<p>Фото © ТАСС / Семен Антонов</p>

Фото © ТАСС / Семен Антонов

После того как на федеральном уровне было принято решение об изменении сроков действия некоторых QR-кодов, соответствующие изменения в указ внёс и мэр Москвы Сергей Собянин. Так, с 20 декабря срок действия QR-кода после перенесённого ковида будет продлён с 6 до 12 месяцев, а вот срок кода после ПЦР-теста, напротив, будет сокращён до 48 часов.

Так, согласно указу:

  • срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на год, а те, у кого ранее были "полугодовые" QR-коды, автоматически получат новые, ещё на шесть месяцев;
  • срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трёх до двух календарных дней. Причина — ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма;
  • QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.
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А ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что россиянам с антителами к ковиду начнут выдавать QR-коды. Кроме того, получить в России сертификат смогут и те граждане, которые привились вакцинами иностранного производства, для этого им также необходимо будет сдать тест на антитела.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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