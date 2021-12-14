Собянин обновил указ о QR-кодах в Москве

После того как на федеральном уровне было принято решение об изменении сроков действия некоторых QR-кодов, соответствующие изменения в указ внёс и мэр Москвы Сергей Собянин. Так, с 20 декабря срок действия QR-кода после перенесённого ковида будет продлён с 6 до 12 месяцев, а вот срок кода после ПЦР-теста, напротив, будет сокращён до 48 часов.