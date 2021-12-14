НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В РФС сделали замечание о неустойчивой психике игроков сборной России

Ранее стало известно, что в организации не стали давать оценку выступлению национальной команды под руководством Валерия Карпина.

14 декабря, 13:53

Фото © РФС / Михаил Шапаев

Члены технического комитета РФС, комментируя выступление сборной России по футболу, сделали замечание относительно неустойчивой психики игроков команды. Об этом рассказал член техкома РФС Гаджи Гаджиев.

"Основное замечание сводилось к неустойчивой психике. Почему это происходит? Потому что ответственность задавила. Нужно уметь управлять своими эмоциями", — приводит слова Гаджиева "Спорт-Экспресс".

Специалист также отметил, что в ходе заседания технического комитета много говорилось о проблемах сборной и возможном их решении. По мнению Гаджиева, сборная России не может играть как Англия или Италия, однако должна выступать на уровне своих возможностей.

РФС не стал оценивать работу Карпина в сборной России

РФС не стал оценивать работу Карпина в сборной России

Ранее Лайф сообщал, что технический комитет РФС не стал давать оценку выступлению сборной России по футболу под руководством Валерия Карпина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1