В РФС сделали замечание о неустойчивой психике игроков сборной России
Ранее стало известно, что в организации не стали давать оценку выступлению национальной команды под руководством Валерия Карпина.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Члены технического комитета РФС, комментируя выступление сборной России по футболу, сделали замечание относительно неустойчивой психики игроков команды. Об этом рассказал член техкома РФС Гаджи Гаджиев.
"Основное замечание сводилось к неустойчивой психике. Почему это происходит? Потому что ответственность задавила. Нужно уметь управлять своими эмоциями", — приводит слова Гаджиева "Спорт-Экспресс".
Специалист также отметил, что в ходе заседания технического комитета много говорилось о проблемах сборной и возможном их решении. По мнению Гаджиева, сборная России не может играть как Англия или Италия, однако должна выступать на уровне своих возможностей.
Ранее Лайф сообщал, что технический комитет РФС не стал давать оценку выступлению сборной России по футболу под руководством Валерия Карпина.
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