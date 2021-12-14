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Спутники сняли последствия разрушительного торнадо в США

На кадрах видно, что жилые дома американцев стихия превратила в груду обломков.

14 декабря, 14:12
<p>Фото со спутника Европейского космического агентства © Twitter / <a href="https://twitter.com/ame_asociacion/status/1470661712923996160/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AME Asociación</a></p>

Фото со спутника Европейского космического агентства © Twitter / AME Asociación

11 декабря спутник Европейского космического агентства Sentinel-2 сразу после сильнейшего разрушительного торнадо снял город Мэйфилд в штате Кентукки, который больше всего пострадал в результате катастрофы.

На фото, опубликованном в "Твиттере" агенства, красным цветом выделен путь, по которому прошёл торнадо. На снимке справа видно, что в этой зоне исчезли леса, крыши домов и геометрично расчерченные улицы. На их месте остался голый, разрушительный след стихии. Последствия торнадо также сняли спутники Maxar. На кадрах "до и после" видно, как изменился город в результате катастрофы.

  • Фото до торнадо © Maxar
    Фото до торнадо © Maxar
  • Фото после торнадо © Maxar
    Фото после торнадо © Maxar
  • Фото до торнадо © Maxar
    Фото до торнадо © Maxar
  • Фото после торнадо © Maxar
    Фото после торнадо © Maxar
  • Фото до торнадо © Maxar
    Фото до торнадо © Maxar
  • Фото после торнадо © Maxar
    Фото после торнадо © Maxar

Фото до торнадо © Maxar

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Напомним, 10 декабря на США обрушился сильный торнадо, который задел штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Теннесси и Кентукки. В последнем наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обвалилась крыша. А в Иллинойсе обрушился склад компании Amazon, погибло шесть человек. Губернатор Кентукки Энди Бешир сообщал, что в результате торнадо погибло 74 человека, ещё 109 американцев числились пропавшими без вести.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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