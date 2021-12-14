Спутники сняли последствия разрушительного торнадо в США

11 декабря спутник Европейского космического агентства Sentinel-2 сразу после сильнейшего разрушительного торнадо снял город Мэйфилд в штате Кентукки, который больше всего пострадал в результате катастрофы.

На фото, опубликованном в "Твиттере" агенства, красным цветом выделен путь, по которому прошёл торнадо. На снимке справа видно, что в этой зоне исчезли леса, крыши домов и геометрично расчерченные улицы. На их месте остался голый, разрушительный след стихии. Последствия торнадо также сняли спутники Maxar. На кадрах "до и после" видно, как изменился город в результате катастрофы.











