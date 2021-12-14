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Тихановская ответила на приговор мужу записанным заранее видеообращением

В ролике она обещает сделать всё возможное, чтобы "увидеться с ним в новой Белоруссии".

14 декабря, 14:07

Фото © Телеграм-канал Светланы Тихановской

Тихановская — о приговоре мужа @ Телеграм / Светлана Тихановская

Любой обвинительный приговор для белорусского оппозиционера и блогера Сергея Тихановского является незаконным. Об этом заявила его супруга и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении в связи с вердиктом. Она заявила, что записала ролик заранее, потому что любое решение суда будет незаконным и ненормальным.

Беглый политик подчеркнула, что один год, 20 или сто лет заключения для Сергея — это не то, с чем можно мириться. Она заявила, что цифру очень сложно будет психологически принять, но после оглашения вердикта она будет задавать себе единственный вопрос: что будет делать с этой новостью?

"Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Белоруссии", — ответила Тихановская на свой же вопрос.

Напомним, Тихановскому было предъявлено обвинение по статьям белорусского УК "Организация массовых беспорядков", "Разжигание социальной вражды", "Воспрепятствование работе ЦИК" и "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок". Сегодня суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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