Тихановская ответила на приговор мужу записанным заранее видеообращением

Тихановская — о приговоре мужа @ Телеграм / Светлана Тихановская

Любой обвинительный приговор для белорусского оппозиционера и блогера Сергея Тихановского является незаконным. Об этом заявила его супруга и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении в связи с вердиктом. Она заявила, что записала ролик заранее, потому что любое решение суда будет незаконным и ненормальным.

Беглый политик подчеркнула, что один год, 20 или сто лет заключения для Сергея — это не то, с чем можно мириться. Она заявила, что цифру очень сложно будет психологически принять, но после оглашения вердикта она будет задавать себе единственный вопрос: что будет делать с этой новостью?

"Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Белоруссии", — ответила Тихановская на свой же вопрос.