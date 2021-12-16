Google объяснила блокировку YouTube-канала RT Deutsch в день запуска
Cегодня, 16 декабря, начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT на немецком языке.
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Новый аккаунт телеканала RT Deutsch в соцсети YouTube был удалён в день запуска за обход наложенных на RT DE в сентябре ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Google в России.
"Канал RT DE был удалён с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удалён за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 16 декабря, начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке. Он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы, студии находятся в Москве и Берлине. При этом YouTube уже в первый день заблокировал новый канал RT auf Sendung.
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