Google объяснила блокировку YouTube-канала RT Deutsch в день запуска

Новый аккаунт телеканала RT Deutsch в соцсети YouTube был удалён в день запуска за обход наложенных на RT DE в сентябре ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Google в России.

"Канал RT DE был удалён с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удалён за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", — говорится в сообщении.