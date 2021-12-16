YouTube заблокировал новый канал RT на немецком языке в день запуска

Сегодня, 16 декабря, начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке. Он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы, студии находятся в Москве и Берлине. При этом YouTube уже в первый день заблокировал новый канал RT auf Sendung.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Теперь же начал вещание новостной круглосуточный телеканал. Как рассказали в RT, вещание распространится на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией. Среди них Германия, Австрия и Швейцария. В эфире будет представлена аналитическая программа Fasbenders Woche ("Неделя Фасбендера"), ведущим которой выступает известный немецкий журналист Томас Фасбендер. Также обещают и кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus ("Картофельное пюре") с ведущей Цукаиной Груно и другие ток-шоу и документальные фильмы.