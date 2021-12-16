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В Германии уровень заполненности газохранилищ упал до рекордно низкой отметки

По словам директора INES Блешке, если потребление газа сохранится на нынешнем уровне, в феврале топлива в хранилищах будет минимум.

16 декабря, 09:17

Фото © Getty Images / Waltraud Grubitzsch / picture alliance

Объём голубого топлива в газохранилищах Германии упал ниже 60%, что является рекордным минимумом за последние несколько лет. Об этом в беседе с немецкой газетой Handelsblatt рассказал исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

"Поскольку настоящая зима ещё впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно", — уточнил он.

Блешке также добавил, что, если потребление газа сохранится на том же уровне, что и сейчас, уровень заполненности хранилищ приблизится к минимуму в феврале.

Для предотвращения перебоев с энергоснабжением компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа, приём заявок на участие в котором заканчивается 17 декабря. По словам Блешке, из-за ситуации на европейском газовом рынке закупка станет "сложной задачей". Однако в Минэкономики Германии назвали тендер "обычным процессом".

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Ранее британская газета The Guardian упрекнула "Газпром" в желании получать прибыль с газа. В статье утверждается, что российская компания решила продавать максимально возможное количество топлива, чтобы не повышать объёмы на рынке до той точки, с которой начнётся снижение стоимости.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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