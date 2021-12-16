В Германии уровень заполненности газохранилищ упал до рекордно низкой отметки

Объём голубого топлива в газохранилищах Германии упал ниже 60%, что является рекордным минимумом за последние несколько лет. Об этом в беседе с немецкой газетой Handelsblatt рассказал исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

"Поскольку настоящая зима ещё впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно", — уточнил он.

Блешке также добавил, что, если потребление газа сохранится на том же уровне, что и сейчас, уровень заполненности хранилищ приблизится к минимуму в феврале.

Для предотвращения перебоев с энергоснабжением компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа, приём заявок на участие в котором заканчивается 17 декабря. По словам Блешке, из-за ситуации на европейском газовом рынке закупка станет "сложной задачей". Однако в Минэкономики Германии назвали тендер "обычным процессом".