В Германии уровень заполненности газохранилищ упал до рекордно низкой отметки
По словам директора INES Блешке, если потребление газа сохранится на нынешнем уровне, в феврале топлива в хранилищах будет минимум.
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Объём голубого топлива в газохранилищах Германии упал ниже 60%, что является рекордным минимумом за последние несколько лет. Об этом в беседе с немецкой газетой Handelsblatt рассказал исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.
"Поскольку настоящая зима ещё впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно", — уточнил он.
Блешке также добавил, что, если потребление газа сохранится на том же уровне, что и сейчас, уровень заполненности хранилищ приблизится к минимуму в феврале.
Для предотвращения перебоев с энергоснабжением компания Trading Hub Europe GmbH объявила специальный тендер на закупку природного газа, приём заявок на участие в котором заканчивается 17 декабря. По словам Блешке, из-за ситуации на европейском газовом рынке закупка станет "сложной задачей". Однако в Минэкономики Германии назвали тендер "обычным процессом".
Ранее британская газета The Guardian упрекнула "Газпром" в желании получать прибыль с газа. В статье утверждается, что российская компания решила продавать максимально возможное количество топлива, чтобы не повышать объёмы на рынке до той точки, с которой начнётся снижение стоимости.
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