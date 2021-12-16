Шольц назвал "ясным ответом" высылку двух российских дипломатов из Германии
Это произошло накануне, после того как суд вынес приговор россиянину по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине в 2019 году.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "ясным ответом" высылку из Германии двух российских дипломатов после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.
"Приговор по делу об убийстве в [парке] Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД дала на это ясный ответ", — заявил он по прибытии на саммит ЕС.
Напомним, накануне суд в Германии вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. После этого ФРГ объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.
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