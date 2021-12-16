Шольц назвал "ясным ответом" высылку двух российских дипломатов из Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "ясным ответом" высылку из Германии двух российских дипломатов после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

"Приговор по делу об убийстве в [парке] Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД дала на это ясный ответ", — заявил он по прибытии на саммит ЕС.