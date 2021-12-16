Блогер и судмедэксперт Решетун призвал привиться перед праздниками. Видео © Instagram / mossudmed

Блогер, писатель и судмедэксперт Алексей Решетун обратился к россиянам с призывом сделать прививку от коронавируса, а заявления противников вакцинации назвал "бредом сивой кобылы". Обращение он записал в московском ГУМе и опубликовал в своём инстаграме.

"В последнее время меня выбешивают просто все эти антиваксерские посты, наезды и всё остальное. Люди говорят о каком-то фашизме, какой-то сегрегации, бред сивой кобылы несут. Но есть нормальные люди, они думают головой. И вы думайте головой, потому что скоро выходные новогодние, нужно быть здоровым, весёлым. Можно прийти сделать бесплатно прививку", — сказал Решетун.

Он также подчеркнул, что "никакого фашизма здесь нет". По его словам, любой студент медицинского института, изучавший иммунологию, "это скажет и покажет". Эксперт призвал не слушать "придурков", думать головой и беречь своё здоровье и жизнь.