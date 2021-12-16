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"Думайте головой": Блогер-судмедэксперт Решетун призвал россиян вакцинироваться перед праздниками

Писатель отметил, что его выбешивают посты противников прививок, которые несут "бред сивой кобылы". В новогодние выходные нужно быть здоровыми и весёлыми, напомнил специалист.

16 декабря, 09:03

Алексей Решетун. Фото © Instagram / mossudmed

Блогер и судмедэксперт Решетун призвал привиться перед праздниками. Видео © Instagram / mossudmed

Блогер, писатель и судмедэксперт Алексей Решетун обратился к россиянам с призывом сделать прививку от коронавируса, а заявления противников вакцинации назвал "бредом сивой кобылы". Обращение он записал в московском ГУМе и опубликовал в своём инстаграме.

"В последнее время меня выбешивают просто все эти антиваксерские посты, наезды и всё остальное. Люди говорят о каком-то фашизме, какой-то сегрегации, бред сивой кобылы несут. Но есть нормальные люди, они думают головой. И вы думайте головой, потому что скоро выходные новогодние, нужно быть здоровым, весёлым. Можно прийти сделать бесплатно прививку", — сказал Решетун.

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Он также подчеркнул, что "никакого фашизма здесь нет". По его словам, любой студент медицинского института, изучавший иммунологию, "это скажет и покажет". Эксперт призвал не слушать "придурков", думать головой и беречь своё здоровье и жизнь.

Ранее богослов Сергей Худиев призвал не верить антиваксерам и заявил, что прививка не является грехом. Он предупредил, что безумные, не имеющие отношения к православной вере теории медиаперсон ставят под угрозу не только здоровье людей, но и могут привести к смерти.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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Комментариев: 1

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Елена Елисеевавчера в 09:21

Попова говорила, что из 16 человек заолевших омикроном 11 вакцинированы и благоларя этому болезнь протекает в легкой форме, без последствий..

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